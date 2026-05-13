El refugio de Florentino Pérez: una residencia de lujo, cercana al mar y de 250 metros cuadrados

Bahía Blanca, el escondite que salva del ruido al presidente del Real Madrid: en plena tormenta deportiva e institucional, Florentino Pérez mira hacia un barrio exclusivo de Cádiz, uno de los lugares preferidos del directivo para desconectar

Florentino Pérez no vive días fáciles como presidente del Real Madrid. La tensa rueda de prensa que se vivió ayer martes en Valdebebas fue consecuencia de la temporada que han firmado los de Arbeloa, sin títulos. Por ello, el directivo cuenta con un refugio dónde puede descansar en diferentes momentos del año, como pueden ser en las próximas semanas, tras la finalización de la presente campaña.

El refugio no es otro que El Puerto de Santa María. Florentino Pérez encontró una residencia de lujo en un barrio de esta ciudad de Cádiz. El presidente del Real Madrid se decidió por un lugar cercano al mar, lejos del ruido que acostumbra en la capital de España, dónde puede relajarse y desconectar durante el tiempo que considere.

Florentino se esconde en Bahía Blanca: el refugio más exclusivo del Puerto

La residencia de Florentino Pérez se encuentra en Bahía Blanca, un zona exclusiva de El Puerto de Santa María. Este área cuenta con chalets privados, como el que tiene el presidente del Real Madrid. El directivo adquirió la vivienda en 2017, que dispone de tres plantas y cerca de 250 metros de terreno. Además, la misma tiene varias plazas de garaje, zonas de terrazas y de jardín que permite contar con más comodidad.

En este sentido, Bahía Blanca es una zona residencial tranquila, a poca distancia de la playa y bien conectado del resto de la ciudad, ya que se encuentra cerca de las estaciones de autobuses y tres. De esta manera, el propio Ayuntamiento de Cádiz buscó que este área fuera una "elegante ciudad, al estilo de las modernísimas ciudades jardín de otras capitales y en otros países".

El retiro gaditano de Florentino Pérez: mar, atún rojo y distancia del ruido del Madrid

Bahía Blanca es uno de los destinos preferidos de Florentino Pérez para encontrarse con su familia y sus hijos concretamente, María Ángeles, Eduardo y Florentino. La poca distancia al mar han sido uno de los motivos que hizo que el presidente del Real Madrid se terminase decantando por esta localización, así como la propia gastronomía gaditana, entre los que podemos encontrar platos como el atún rojo, diferentes pescados fritos, o incluso tortillitas de camarones.

La presión que tiene Florentino Pérez, que ha desatado la indignación de Irene Montero, tanto en el Real Madrid como en su empresa de construcción ACS (Actividades de Costrucción y Servicios), le llevan a tomar estos descansos necesarios en cada momento del año. Además, el presidente de la entidad merengue cuenta con su residencia habitual en la capital de España, situada en el barrio de El Viso.

Florentino Pérez cuenta con un domicilio de más de 2.500 metros cuadrados, compuesto por siete viviendas interconectadas. El edificio dispone de ascensores privados, zonas con piscina, jardines y un perfecto lugar para desconectar también y desconectar sin tener que salir de la ciudad de Madrid. Además, se encuentra a muy pocos minutos del Estadio Santiago Bernabéu, en el distrito de Chamartín.

De esta manera, Florentino Pérez apuesta por dos viviendas exclusivas para la desconexión habitual, siempre que el tiempo se lo permite. A las puertas de cerrar una temporada más con el Real Madrid, el presidente podría visitar Bahía Blanca de manera inminente, aunque los problemas deportivos e institucionales del club podrían retrasarle su vuelta a su refugio, en Cádiz.

Verano explosivo en Chamartín: Florentino convoca elecciones mientras el futuro deportivo se tambalea

Sin embargo, en este 2026 será todo un problema el hecho de tener descansos, teniendo en cuenta que Florentino Pérez anunció ayer martes que iba a convocar elecciones electorales. Todo ello, mientras el futuro a nivel deportivo del Real Madrid sigue siendo una incógnita, como la continuidad de Álvaro Arbeloa o la posible llegada de Mourinho al banquillo merengue.

El Real Madrid afronta un nuevo verano tras otra temporada sin llevar un título a las vitrinas, lo que apunta a desatar un nuevo quiebro de cabeza para la directiva blanca. Todo parece indicar que Florentino Pérez dará el primer golpe con el cambio en el banquillo, aunque habría que esperar a que los de Arbeloa disputen los últimos tres partidos de LaLiga EA Sports.