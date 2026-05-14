Riquelme: incógnita y urgencia para saber si habrá más de una candidato a la presidencia del Real Madrid veinte años después

"Veremos si cogemos el guante", dice el empresario mexicano sobre si será alternativa a Florentino Pérez en el Real Madrid

El sorpresivo anuncio de Florentino Pérez hace unos días de la convocatoria de elecciones en el Real Madrid ha hecho saltar a la palestra el nombre de Enrique Riquelme. El empresario ya apareció en 2021 y 2025 en las quinielas posible candidato y ahora vuelve a surgir como posible alternativa.

Riquelme, de momento, no aclara si finalmente concurrirá a las elecciones del Real Madrid. "Veremos si cogemos el guante y si da tiempo a hacer algo que tenga sentido", comentaba este empresario mexicano que elude a la premura de tiempo como hándicap en un hipotético pulso con Florentino Pérez.

Ya está abierto el plazo para presentar candidaturas

Porque los tiempos apremian y a todos ha pillado con el paso cambiado la convocatoria de Florentino en la intensa rueda de prensa que ofreció el lunes. Precisamente desde este jueves 14 y hasta el sábado 26 de mayo está abierto el plazo para presentar las candidaturas a la presidencia el Real Madrid.

Se trata del primer filtro que deben pasar todas las candidaturas, para que al día siguiente la Junta Electoral acepte o rechace la candidatura. Enrique Riquelme amagó ya en elecciones anteriores con presentarse, incluso apareció en medios de comunicación, aunque nunca terminó de formalizar el paso necesario para presentarse.

Cumple con los requisitos

Pese a sus 37 años cuenta con los avales necesarios para presentarse. Enrique Riquelme, presidente ejecutivo del grupo COX, cuenta con más 20 años de socio del Real Madrid. Un requisito exigible que cumple pese a su edad, también el del aval económico de 187 millones de euros señalados por los estatutos del club blanco. Los expertos señalan al empresario mexicano, de origen español, como una persona de éxito en los negocios.

Con todos los condimentos para poder presentarse queda saber si las intenciones y amagos de otras ocasiones ahora cristalizan. Si lo hace Enrique Riquelme rompería una sequía de cinco elecciones sin que Florentino Pérez haya tenido rival en las urnas. Un hecho que se ha repetido en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025. Habría que remontarse al año 2006, cuando fueron cuatro. Ramón Calderón, Lorenzo Sanz, Villar Mir y Arturo Baldasano concurrieron a la cita.

Los tiempos urgen y no aparecen otras alternativas en el horizonte más que Enrique Riquelme. Las elecciones estaban previstas para 2028, pero Florentino Pérez aceleró los pasos en una intervención en la que ya se refirió a Enrique Riquelme como el empresario "con acento mexicano". El presidente del Real Madrid lo colocó en escena en esta ocasión, queda que el dilema de Riquelme se despeje.