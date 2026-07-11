"La gente se ríe de Topuria, ha perdido su aura"

Desde su derrota ante Justin Gaethje mucho se ha especulado sobre el futuro del hispano-georgiano en la UFC. Y algunos quieren verle de nuevo en el octógono para intentar seguir acabando con su cartel

Mientras Ilia Topuria se recupera en casa de las secuelas que le dejó su primera derrota en la UFC, frente a Justin Gaethje, otros no paran de provocarle para que intente regresar lo antes posible.

El UFC Freedom 250 ha marcado un antes y un después en su carrera. No sólo le ha costado perder su condición de invicto y su título del peso Ligero de la UFC, sino que ya muchos hablan de que su confianza ya no será la misma encima de un octógono cuando vuelva a subirse a él.

El luchador hispano-georgiano, por su parte, ya ha prometido que volverá "mucho más fuerte y mejor preparado", pero algunos como Paddy Pimblett le han vuelto a retar.

Lo ha hecho en la previa del UFC 329, donde Conor McGregor y Max Holloway ya acaparan todas las portadas de las artes marciales. El británico ha aprovechado el momento para, en declaraciones a Eurosport, dejarle una serie de recados a 'El Matador'.

"No es un verdadero luchador. Se quedó en el taburete, se sentó y dijo que no seguía. Los verdaderos luchadores no hacen eso", ha subrayado analizando la retirada del excampeón frente a Gaethje.

"Toda su aura se basaba en ser invicto. Lo vencieron, ahora está perdido, ya no tiene ese aura. La gente se ríe de él. Va a tener que luchar para salir de eso", ha recalcado el británico.

Y por si fuera poco, le ha invitado a subirse al octógono con él cuando decida regresar a la competición: "No podemos terminar nuestras carreras sin luchar". Eso sí, ha reconocido que ya no será lo mismo, que le hubiese gustado enfrentarse a él "en su etapa de invicto", cuando la presión y el morbo alrededor de esa pelea habrían sido todavía mayores".

Por el momento, Pimblett tendrá que conformarse con seguir siendo actor secundario junto a Benoît Saint Denis, los dos luchadores que protagonizarán el combate coestelar de la velada. El ganador pondrá su punto de mira en el cinturón del peso ligero que ahora es propiedad de Gaethje.

Cabe recordar que Saint Denis marcha quinto en el ranking de la división, mientras que Pimblett ocupa la novena posición.

Gaethje se lleva otro premio tras vencer a Topuria

El combate celebrado en la Casa Blanca será ya imposible de olvidar para Topuria, pero también para Justin Gaethje. Desde entonces no ha dejado de recibir elogios y también propuestas comerciales.

Así, según ha confirmado su representante, el controvertido Ali Abdelaziz, The Highlight ha firmado un acuerdo de patrocinio valorado en 3,6 millones de dólares: "Acabamos de cerrar un contrato de patrocinio de 3,6 millones de dólares para Justin Gaethje tras su histórica victoria en el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. El efecto Casa Blanca es real”.

Dicho acuerdo ha sido publicado en su cuenta de X y no hace más que confirmar la repercusión que ha tenido el acabar con el cartel de invicto de uno de los luchadores más mediáticos de la UFC, Ilia Topuria.

Por si fuera poco, Gaethje también ha sido nominado a los premios ESPYS como Mejor Peleador. Ahora, todos piensan ya en un próximo combate entre Conor McGregor y Justin Gaethje, que también le podría dar un nuevo salto económico y mediático a su carrera.