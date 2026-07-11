UFC 329 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la velada con McGregor y Holloway como combate estelar

Conor McGregor y Max Holloway disputan en las Vegas un combate de época, en el que The Notorius regresa cinco años después

Cinco años después de su última pelea, vuelve el mito. Conor McGregor regresa al octógono como si no se hubiera ido. Provocando en el cara a cara, bravuconeando en los días previos... Y se las verá con un luchador de su generación, un Max Holloway al que ya venció hace 13 años y que se ha mantenido activo todo este tiempo.

Eso hace pensar que es ligeramente superior y que si logra aguantar las primeras embestidas del europeo, podría llevarse la victoria en los últimos asaltos.

Holloway ostentaba hasta hace cuatro meses el cinturón BMF de la UFC. En el mismo lugar donde perdió su cinturón el 7 de marzo ante Charles Oliveira, cuatro meses después, dispurará el que es el combate más mediático de la historia sin que haya un título en juego.

El UFC 329 tiene mucha calidad desde los primeros preliminares. Diez luchadores rankeados y, luego, el duelo estrella del mito revivido y de un Max Holloway que también es una leyenda de la UFC.

Atento estará Ilia Topuria a lo que haga Paddy Pimblett, que se enfrenta al galo Benoit Saint-Denis en peso Ligero y que, probablemente, si no le dan la revancha ante Gaethje, se las tenga que ver en su reaparición con el ganador de este combate.

Cartelera principal UFC 329

Conor McGregor vs Max Holloway (peso wélter)

Paddy Pimblett vs Benoit Saint-Denis (peso ligero)

Cory Sandhagen vs Mario Bautista (peso gallo)

Brandon Royval vs Lone’er Kavanagh (peso mosca)

King Green vs Terrance Mckinney (peso ligero)

Preliminares UFC 329

Robert Whittaker vs Nikita Krylov (peso medio)

Gable Stevenson vs Elisha Ellison (peso pesado)

Cody Garbrandt vs Adrian Yanez (peso gallo)

Luke Riley vs Kai Kamaka III (peso pluma)

Primero preliminares UFC 329

Tracy Cortez vs Wang Cong (peso mosca)

Damian Pinas vs Cesar Almeida (peso medio)

Farid Basharat vs John Garza (peso gallo)

Ryan Gandra vs Zachary Reese (peso medio)

Alessandro Costa vs Cody Durden (peso mosca)

Horario del UFC 329, con el combate entre Conor McGregor y Max Holloway

El UFC 329 tendrá lugar en la tarde del sábado 11 de julio de 2026, desde el espectacular T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal, en el cual se incluye el combate entre Conor McGregor y Max Holloway, dará inicio a partir de las 03:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 329 y el combate entre Conor McGregor y Max Holloway

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Conor McGregor y Max Holloway. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 01:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.