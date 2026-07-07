Triste consuelo para Topuria tras su derrota en la UFC

El luchador hispano-georgiano no va a tener un buen recuerdo de ese UFC Freeedom 250 que ya es histórico

A Ilia Topuria no le habrán quedado muy buenos recuerdos del ya histórico evento UFC vivido en la Casa Blanca. En su trayectoria, esa velada pasará a ser en la que el luchador hispano-georgiano perdió el invicto y el título del peso Ligero. Y, en lo personal, en la que pudo sufrir un grave percance físico, del que posiblemente le salvara la intervención de su hermano Aleksandre al decidir dar por terminado el combate.

Justin Gaethje pudo ser noqueado en el segundo asalto y, en el cuarto, con un Topuria mermado y que sólo podía ver por uno de sus ojos, también plantó cara y, para Dana White, el español se llevó a los puntos ese asalto. Pero no estaba para poder seguir sin ver comprometida su trayectoria futura.

Esa resistencia de Topuria, al que muchos consideraban el mejor pegador libra por libra del mundo, y la siempre espectacularidad de Gaethje ha hecho que esa pelea haya sido elegida por algún medio especializado como la mejor que se ha celebrado en este 2026 cuando ya llevamos la mitad del año recorrido. Un triste consuelo para el peleador español, que fue quien finalmente la perdió.

Pese a que Ilia Topuria no tiene previsto regresar a corto plazo y, de hecho, no estaría en condiciones de pelear, como poco, hasta finales de año, el debate sobre quien debería ser su próximo contrincante sigue abierto con tres nombres en su horizonte: Justin Gaethje, Paddy Pimblett o Arman Tsarukyan.

Las tres opciones de Ilia Topuria

El primero piensa más en Conor McGregor, el segundo sigue insistiendo en descalificar a El Matador para provocar la pelea y el tercero, pese a la derrota de Topuria, insiste en que no va a ser él el elegido. Tsarukyan ya dijo que si el español ganaba a Gaethje, preferiría pelear con Islam Makhachev antes que con él. Y ahora que podría ser su rival para dirimir quien debe luchar con Gaethje, cree que la UFC "le protegerá" y le pondrá un rival más "cómodo" para que gane autoestima y vuelva a estar en todo lo alto.

La cuestión es que, con un sólo combate en el último año y medio, a Arman Tsarukyan lo están apretando. Más aún cuando se borró de ser el suplente en el Topuria-Gaethje a última hora para irse a un evento de grappling. Y como Gaethje aún tardará en volver a pelear, el combate que podría tener sería ante el cuarto elemento que también aparece en todas las ecuaciones: Charles Oliveira.

"Teniendo en cuenta que Gaethje acaba de pelear y es poco probable que regrese al octágono en los próximos seis meses, y que Arman necesita mantenerse activo, la opción de Oliveira es la más atractiva", confirmaba el manager del luchador armenio, Sayat Abdrakhmanov, en Match TV.

Paddy Pimblett insiste... con insultos

Eso también lo descarta a corto plazo como rival de Topuria, que tendría dos opciones más claras: revancha con Gaethje o la alimentada pelea con Pimblett, para la que éste sigue insistiendo.

El luchador británico había hablado poco tras su derrota en enero, pero tras la de Topuria ha vuelto a la carga para conseguir el combate que viene persiguiendo desde hace tiempo. Y, como siempre, lo hace insultando.

"Cree que Topuria es un peso ligero, pero no es un peso ligero. El peso ligero soy yo. Él es un peso pluma gordo. Yo aguantaría sus golpes todo el día, me reiría en su cara, le daría un puñetazo en la cara y ya vería lo que es bueno", indica el inglés en una entrevista con Demetrious Johnson, donde coincide con Gaethje en que Topuria no volverá a ser el mismo tras la derrota.

"Ilia nunca ha tenido que volver desde la adversidad. Ilia siempre ha sido el martillo, nunca el clavo, decía. No creo que Topuria vuelva a ser el mismo. Toda su mentalidad, su ego, ese 'soy invencible, nadie me puede vencer', celebrar las victorias la noche antes... Creo que nunca volverá a ser el mismo", sentencia Pimblett.