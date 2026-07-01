Topuria ya está de vuelta tras la UFC Casa Blanca

El luchador español se ha dejado ver, mientras sigue las acusaciones de "juego sucio" contra Justin Gaethje

Las optimistas palabras del preparador físico de Ilia Topuria, que auguraba que estaría completamente recuperado de las lesiones sufridas en el UFC Casa Blanca en un par de meses y que, incluso, sería apto para poder pelear antes de acabase el año se han corroborado por medio de la primera imagen de El Matador tras ese UFC Freedom 250.

El encargado de difundir la imagen ha sido su amigo Omar Montes, que la ha publicado en una 'storie' de Instagram y, en ella, se ve a Topuria con gafas de sol, con la sonrisa en la cara y sin la hinchazón que tenía en las primeras horas.

Hay que recordar que, aparte de sufrir una doble fractura en ambos orbitales (sin desplazamiento), el luchador hispano-georgiano también sufrió una fractura en el tabique nasal, de la que se ve ya recuperado.

La reunión se trataba de una comida familiar en un Burguer King, con sus respectivas familias, antes de ir a ver la nueva película de Toy Story.

Topuria está en Madrid, recuperándose tranquilamente mientras en la distancia se decide su futuro. Un futuro incierto y en el que se le abren muchas opciones diferentes, entre las que tendrá que elegir. Lo único que parece seguro es que no se podrá ver a corto plazo el Makhachev-Topuria con el que todos soñaban.

El futuro de Ilia Topuria se decide

Mientras eso se decide hay quien trata de meter baza. Justin Gaethje ya ha dicho que no es lo ideal una revancha con Topuria, que sería lo más lógico, y apunta a Arman Tsarukyan o, como quiere, a Conor McGregor si éste le gana en diez días a Max Holloway.

Tsarukyan no ha dejado de presionar desde que perdiera Topuria para que le den al fin la pelea titular por el campeonato, aunque la UFC parece más proclive a que luche antes una vez más -no lo hace desde noviembre- antes de darle esa posibilidad.

Incluso se habla de una posible revancha, pero no con Topuria, sino con Charles Oliveira, que fue el que dejó la vez anterior sin título a Gaethje.

Y mientras esto se debate, aún colea su pelea con el luchador norteamericano y los que defienden que Gaethje jugó 'sucio' en la misma.

Acusan a Gaethje de "juego sucio" ante Topuria

Así lo asegura el amigo de El Matador, Merab Dvalishvili, quien señala a Gaethje por "dejar ciego con el dedo" a Topuria en la pelea, lo que le dio ventaja para poder aguantar tras un segundo asalto en el que se vio totalmente superado y al borde del KO.

Dvalishvili señala en un streaming con 'N3on' que Ilia Topuria "estaba ciego tras el segundo asalto" y escenificó la forma en la que Justin Gaethje, con "un dedo", pudo dejar sin vista al peleador español.

El georgiano también arremetió contra Tsarukyan, que no ha parado de hablar de la derrota de Topuria y de criticar al español. "Arman es un buen peleador, pero sigue hablando mierda sobre mi amigo. Tal vez pueda ser campeón. Es bueno, puede ganar a todos... excepto a Ilia", afirma el excampeón del peso Gallo de la UFC.