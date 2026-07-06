No sabe "como va a regresar" Topuria

Pese al apoyo de Jon Jones, hay dudas sobre cómo va a regresar El Matador después de su derrota en el UFC Freedom 250 ante Gaethje

El mayor mito de la UFC, el estadounidense Jon Jones, rompía una lanza por Ilia Topuria en los últimos días y secundaba las palabras de Joe Rogan, que poco antes había mostrado su confianza en que el luchador español iba a volver más fuerte tras sufrir la primera derrota de su carrera y tener que recuperarse de las graves lesiones que Justin Gaethje le había propiciado.

'Bones' se basaba para justificar esta aseveración en que Topuria había admitido errores propios, asumido que no había hecho la mejor pelea y no había buscado excusas. Lo que para él es consecuencia de haber aceptado la derrota, lo que le permitirá crecer como luchador y regresar con la lección aprendida.

"Ilia va a estar en una buena posición: tiene fe y un equipo sólido, y eso es fundamental. Tiene ética de trabajo y es honesto consigo mismo. Compartimos el mismo agente, y por lo que he oído, es humilde y honesto. Se da cuenta de que simplemente no rindió bien, y ese es el primer paso para volver al octágono en plena forma", afirmó el excampeón del peso Pesado en la UFC.

Gaethje compara a Topuria con Tony Ferguson

Sin embargo, no todos piensan así y, de hecho, en la gira que su verdugo, Justin Gaethje, ha llevado a cabo en las tres últimas semanas por diferentes 'medios', The Highlight ha dejado claro que su victoria sobre Topuria le va a afectar a El Matador y ha aprovechado para darle más de un palo, algo que se ha convertido en habitual y que le ha granjeado más de una crítica.

Gaethje comparó la derrota de Topuria con la que él mismo infligió a Tony Ferguson, al que superó en 2020 después de que éste llevara 12 triunfos consecutivos. "No rompí la confianza de Tony Ferguson. Cambié la percepción que sus oponentes tenían de él. Antes de esto, él era el tipo al que no podías superar. Una vez que mostré a la gente que todo lo que hay que hacer es superarlo, entonces nadie va a entrar ahí pensando que ahora es invencible. Esa era su identidad. Eso va a ser una tarea tan difícil para él, pelear contra personas que no le tienen miedo", señaló Justin Gaethje en el podcast de Joe Rogan sobre lo que le va a pasar a partir de ahora al luchador español.

Tacha a Topuria de arrogante

Si ahí dio una visión con respecto a sus rivales, en una entrevista con Jim Rome, el luchador norteamericano arremete directamente contra El Matador, al que ha culpado en más de una ocasión y tachado de arrogante. "Antes de los combates, organizaba fiestas y 'funerales', cambiaba la biografía de Instagram para reflejar que había ganado antes incluso de pelear", señaló en referencia a lo que Topuria hacía para intimidar a sus rivales.

Por eso, cree que, tras su derrota, no lo va a poder ver igual. "Cuando te construyes como esta persona imbatible y luego esa percepción cambia de la noche a la mañana, no sé cómo regresas de eso. Es un camino mucho más desafiante", destaca The Hightligh, quien duda de que Ilia Topuria pueda volver a ser el mismo de antes de su combate.