Triunfo andino en el amistoso 'fantasma' entre la RD Congo de Bakambu y el Chile de Suazo

Disputado finalmente a puerta cerrada en la localidad francesa de Orléans tras los recelos en La Línea de la Concepción por el brote de ébola en el país africano, el lateral zurdo sevillista jugó 78 minutos, mientras que el aún delantero bético saltó al terreno de juego tras el descanso

La República Democrática del Congo ha perdido con Chile en su último amistoso antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El combinado africano, que venía de empatar contra Dinamarca (0-0) hace seis días en la localidad belga de Lieja, ha caído por 1-2 en el Stade de la Source de Orleáns, localidad francesa que ha acogido el 'bolo fantasma' que nadie quería y que se ha celebrado a puerta cerrada. Un zurdazo desde la frontal de Darío Osorio al poco de la reanudación y otro gol de tiro libre de Matías Sepúlveda a cuatro minutos del final pusieron por delante a los andinos, mientras que Joris Kayembe descontaba sobre la bocina.

El aún delantero del Real Betis Cédric Bakambu disputó con los 'Leopardos' la segunda mitad íntegra, mientras que el lateral zurdo sevillista Gabriel Suazo partió de inicio como capitán de 'La Roja' y fue sustituido en el minuto 78 por Daniel Ulloa. Los suramericanos, que no se clasificaron de nuevo para la magna cita (ya van doce años, desde Brasil 2014, cuando cayeron en octavos de final contra la anfitriona, pues faltaron a Rusia 2018 y Qatar 2022 también), se redimen de la derrota por 2-1 ante Portugal la semana pasada, mientras que los congoleños han tenido una fase de preparación algo accidentada.

De Marbella a Houston pasando por Francia y no por La Línea

El alcalde de La Línea de la Concepción se ha salido con la suya. Juan Franco firmaba el martes de la semana pasada el decreto por el que se suspendía el amistoso previsto para este 9 de junio en el estadio municipal de la localidad campogibraltareña por "la falta de información sanitaria suficiente" por parte de las autoridades de la República Democrática del Congo tras el brote de ébola que se ha cobrado más de 100 muertes y unos 550 casos de infección en el gigante centroafricano.

Este mismo lunes, tras intensas negociaciones, la FECOFA emitía un comunicado en el que, "tras consultar con las distintas partes implicadas y las autoridades competentes", se informaba de que se habían "tomado todas las medidas necesarias para garantizar que este partido se celebre cumpliendo con los requisitos deportivos, de seguridad y organizativos", aunque tuvo que ser a más de 1.800 kilómetros. Así, los de Sébastien Desabre viajarán desde su 'stage' en Marbella a Houston (en Texas, su cuartel general en el Mundial) con escala en Francia y no en tierras gaditanas, como estaba previsto.