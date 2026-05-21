En peligro el adiós de Mendy al Sevilla sobre el campo

El medicoenttro francés, junto a Castrín y Nianzou, se retiró de la sesión de trabajo de este jueves tras la charla inicial de Luis García Plaza sobre el césped. Al mismo ni siquiera saltó Januzaj, que de ser baja tampoco podría despedirse vestido de corto ante el Celta de Vigo

Con la salvación matemática en el bolsillo, pese a la derrota del pasado fin de semana ante el Real Madrid, el Sevilla FC prepara el último encuentro de LaLiga ya sin nada en juego, más allá del premio económico que determinará su clasificación final. El cierre a otra sufrida campaña llegará este próximo sábado en Balaídos, a las 21:00 horas, ante un Celta de Vigo que sí necesita al menos puntuar, para no depender de lo que haga el Getafe en su campo ante Osasuna y amarrar la sexta plaza que da el pase a la Europa League.

Januzaj, ausente por un proceso vírico

Así, tras los días de descanso concedidos al plantel, Luis García Plaza ha dirigido este jueves la segunda sesión de trabajo de la semana en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios, en la que ha tenido que hacer frente a varias ausencias. Para empezar, Adnan Januzaj ni siquiera ha saltado al césped por un proceso vírico, por lo que habrá que estar atentos a su evolución para saber si podrá ser de la partida en tierras gallegas.

El extremo belga no ha jugado ningún minuto desde que el técnico madrileño sustituyó a Matías Almeyda, que sí había contado con él en momentos puntuales. Pero el hecho de que ya esté amarrada la salvación hace pensar que habrá rotaciones en Vigo, lo que le concedería opciones, en caso de estar disponible, de poder despedirse sobre el campo del Sevilla FC. Y es que, el ex de la Real Sociedad acaba contrato en junio y no renovará, siendo una de las muchas salidas previstas.

Mendy sufre una contusión en un pie

En una situación similar se encuentra Batista Mendy, que salvo sorpresa también dirá adiós tras el encuentro ante el Celta. El mediocentro francés ha pasado de ser uno de los baluartes del equipo a desaparecer casi por completo de las alineaciones. Tanto es así que la dirección deportiva mantuvo conversaciones con su agente para buscar una fórmula de cara a su continuidad. Pero finalmente parece prácticamente descartado que se pueda negociar siquiera una rebaja de la opción de compra de 7 millones de euros pactada con el Trabzonspor.

El giro radical que ha dado la situación del centrocampista así lo hace pensar. No en vano, con García Plaza solo fue titular en su estreno ante el Oviedo y en los tres últimos partidos ni siquiera ha salido del banquillo. A ello se suma que este jueves ha sido uno de los tres futbolistas que se han retirado al gimnasio tras la charla del entrenador sobre el campo, al sufrir una contusión en un pie que pone en serio peligro sus opciones de despedirse vestido de corto.

Castrín sigue entre algodones y se le suma Nianzou

Junto al francés, también se apartaron del grupo para realizar trabajo específico en el interior de las instalaciones son los centrales Tanguy Nianzou, que no ha vuelto a jugar desde su expulsión en el Carlos Tartiere, y Andrés Castrín, que ya este pasado miércoles hizo lo mismo, lo que deja en duda su presencia en Balaídos. El defensor gallego, una de las grandes noticias de esta temporada en el Sevilla FC, ya se perdió el partido ante el Villarreal por problemas físicos, aunque pudo recuperarse para actuar ante el Real Madrid y firmar otro partidazo en el eje de la zaga junto a Kike Salas.

Nico Guillén podría ser la gran novedad, pero Miguel Sierra es baja

Por otro lado, quien sí ha estado por segundo día consecutivo con la primera plantilla es Nico Guillén, que podría volver a entrar en una convocatoria, como sucediera ante el Atlético de Madrid, y hacer su debut oficial con 18 años. Las previsibles rotaciones alimentan dicha posibilidad, pero no tendrá la misma fortuna Miguel Sierra, que ha seguido en dinámica del primer equipo pese a no contar con minutos con García Plaza.

El extremo granadino, renovado hasta 2029, no podrá estar por sanción, al ver su quinta cartulina amarilla con el Sevilla Atlético ante el Villarreal B, por lo que se une a las bajas seguras de Manu Bueno, que no se ha recuperado del edema óseo sufrido en su rodilla derecha a comienzos de mes, y el brasileño Marcao, quien ya ha comenzado a ejercitarse con el grupo, si bien en enero le fue retirada la ficha para facilitar la inscripción de Maupay.