Preguntas y respuestas sobre la venta del Sevilla a Sergio Ramos: plazos, cantidades, implicaciones, el estadio...

ESTADIO Deportivo ha querido discernir desde el punto de vista legal las dudas que puede generar la operación en el sevillismo, con un principio de acuerdo que debe plasmarse antes de finales de mayo en una escritura pública

Muchas preguntas y, de momento, pocas respuestas. El proceso de venta de la mayoría accionarial del Sevilla FC a Sergio Ramos y el fondo Five Eleven Capital llega a sus etapas finales, con un principio de acuerdo entre las partes que, ahora, deberá plasmarse en negro sobre blanco en una notaría para que el traspaso de poderes sea una realidad. Los actores principales de la historia siguen sin pronunciarse, más allá de guiños y gestos para la galería, por lo que ESTADIO Deportivo ha consultado a varios expertos en la materia para tratar de poner orden y discernir algunas controversias que invaden al sevillismo. Con especial agradecimiento al abogado y seguidor blanquirrojo César Romero de la Osa Martínez (de Intuita Consultores Jurídicos), se analizarán diferentes puntos de un trato que se ha ultimado esta semana en un hotel del barrio de San Bernardo.

Implicaciones financieras a largo plazo para el club y sus accionistas

La primera consecuencia de la compraventa es que la entidad, al fin, tendrá unos duelos con capacidad financiera para inyectar dinero en la sociedad. Contra unos actuales mandatarios que acumulan cuatro ejercicios de pérdidas, que han dejado, según el asesor consultado, al Sevilla FC en una "alerta roja financiera", llegan unos nuevos con solvencia y, presumiblemente, intención de invertir.

El primer paso: una ampliación de capital

La salida natural tras la adquisición por parte de Sergio Ramos y Five Eleven Capital de la mayoría accionarial del Sevilla FC sería articular una ampliación de capital que, para Romero de la Osa Martínez, es "necesaria como el comer". Por las cantidades que se manejan, ésta debería ser de no menos de 60 millones de euros, aunque podría estar en la horquilla de los 80-100 millones. La consecuencia lógica será reforzar la posición de los dueños en un accionariado que ronde los seis millones de euros y que se diluya la de los pequeños poseedores de títulos, con los que no se ha negociado, más allá de que pueda haber bonos con prima.

No se buscará un rendimiento inmediato: el retorno, sólo con beneficios

El retorno legal para una inversión sólo es factible a través de los beneficios. "El dinero del Sevilla FC es del Sevilla FC", especifica el experto antes mencionado. Otra cosa es que, como a partir del cambio de las normas internas en 2018, se repartan dividendos (en aquel caso, del 1%). Lógicamente, y esto es un apunte del que firma este reportaje, un club saneado y 'resucitado' que da beneficios puede ser vendido por mucho más de lo que ha costado en unos años.

La protección para el Ramón Sánchez-Pizjuán de la declaración de Bien de Interés Cultural

Una iniciativa de Accionistas Unidos persigue desde hace años la declaración del sevillismo y de sus emblemas como Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Andalucía (para algunos, mal presentada 'de facto', lo que explica que el club no la secunde), aunque César Romero de la Osa discrepa. Para el abogado y asesor, "la incorporación del famoso artículo 18.bis a los Estatutos sí es cierto que declara la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y el Ramón Sánchez-Pizjuán activos esenciales, lo que en la práctica supone que hay que reunir un 66% de las acciones para tocarlos, no el 80%, como defiende AU, algo que se votó en junta pero no se incorporó. Lo único que blindaría el BIC sería el escudo, la bandera, los colores y el domicilio social. O el mosaico. No blindaría un posible traslado a otro estadio, la recalificación de los terrenos, etcétera".

Las acciones necesarias y las cantidades del acuerdo

El acuerdo alcanzado por Sergio Ramos y Five Eleven Capital (socios capitalistas que han buscado otros fondos mayores para completar la inversión) con el llamado Grupo de Utrera (Castro, Guijarro, Alés), la familia Carrión y los llamados 'Americanos' les asegura unas 50.000 acciones, suficientes para obtener una mayoría simple que les permitiría gobernar, aunque ésta se convertiría en absoluta con el paquete de Del Nido Benavente y sus colaboradores (22.000+8.000), obligados a vender también, llegando a unos 80.000 títulos.

Los 450 millones en Primera división, sumando todos los conceptos

Si, según las filtraciones, el principio de acuerdo alcanzado supone el pago de unos 2.500 euros por acción, el desembolso para los grandes poseedores rondaría los 200 millones. Lejos de los 450 millones que se deslizaron en un escenario de Primera división, que podrían alcanzarse sumando el resto de conceptos: comisiones, facturas de la 'due diligence' y la intermediación, posible creación de una sociedad vehicular para la gestión, capitalización de la sociedad por la ampliación y deuda existente (reconocida por Del Nido Carrasco en 88 millones, de más de 100 millones según otras fuentes).

Los siguientes trámites, más allá de la firma en notaría de la compraventa

Al tratarse de una operación que supera el 25% del capital social de una Sociedad Anónima Deportiva, tanto el traspaso de poderes como el cambio en sí del consejo de administración debe ser aprobado por el Consejo Superior de Deportes, organismo dependiente del Gobierno de España, que también validaría los pormenores de la más que segura ampliación de capital.

"Haría falta un mes mínimo para convocar la junta extraordinaria donde se nombraría un nuevo órgano de gobierno con un mínimo siete consejeros (cinco, al menos, de los nuevos propietarios y algún guiño para la afición a lo mejor). Si Del Nido Carrasco deja de ser presidente será mentira lo que le dijo a su padre el 10-01-25 sobre que iba a ser él y no Del Nido Benavente el que le impusiera la insignia de oro y brillantes a Jesús Navas", recuerda César Romero de la Osa Martínez.

El papel de Del Nido Benavente

Al que no se ha visto en ninguna de las reuniones mantenidas entre Five Eleven Capital-Sergio Ramos y los grandes accionistas del Sevilla FC es a José María del Nido Benavente, máximo tenedor a título particular con aproximadamente un 22% directo y otro 8% de sus colaboradores. En teoría, quedarse fuera no le beneficia, más allá de su deseo personal de no vender hasta la fecha, máxime si su paquete de diluye en una próxima ampliación de capital. Pero otra cosa es que esté obligado a secundar la venta.

De hecho, los próximos 28 y 29 de junio se ha fijado la vista para discernir si el llamado pacto parasocial vincula todavía o no al otrora presidente. José Castro entiende que sí, mientras que el interesado no lo ve así. Por el llamado derecho de acompañamiento, antes de la firma de las escrituras, el preacuerdo debería ser trasladado en un máximo de 30 días al otrora rector entre 2002 y 2013 para que lo secunde o se baje del barco.