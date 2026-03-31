García Plaza gana su primera batalla en el Sevilla: "Está gustando mucho"

Fuentes internas revelan a ESTADIO las primeras sensaciones del vestuario sevillista con Luis García Plaza, destacando su metodología en los entrenamientos y su idea de juego

Luis García Plaza cumplirá mañana una semana desde que dirigió su primer entrenamiento como entrenador del Sevilla y apurará esta semana para preparar su estreno en el banquillo a sabiendas de la importancia de debutar con triunfo en el desplazamiento determinante a Oviedo.

El técnico madrileño trata de inculcar su filosofía al equipo a marchas forzadas, si bien en los próximos días tendrá que repetir consignas con la incorporación gradual de los ocho internacionales, con los cuales todavía no ha entrado en contacto.

Las consignas y la forma de trabajar de García Plaza han sido muy bien recibidas

Por el momento, su idea de fútbol y metodología ha cuajado perfectamente en el grupo y las primeras sensaciones con el flamante míster han resultado muy positivas en el seno del vestuario, tal y como ha podido saber ESTADIO Deportivo por fuentes internas.

En este sentido, tanto los habituales con Almeyda como los que pelean por ser ahora protagonistas con García Plaza han recibido con agrado sus formas de trabajar y también su intención sobre el terreno de juego, las cuales consideran las idóneas para la situación actual del equipo.

El "pragmatismo" de García Plaza, muy valorado en el vestuario

De esta manera, apuntan a esta redacción que García Plaza "está gustando mucho" a la plantilla, tanto por los "buenos entrenamientos" que han realizado hasta ahora como por su pizarra, de la que destacan un "pragmatismo" ajustado a las necesidades sin renunciar a un carácter "ofensivo" de cara a sumar de tres en tres, sobe todo en los partidos con los rivales directos, donde es una obligación ganar.

Lo cierto es que, en muy poco tiempo, García Plaza ha motivado sobremanera a todos los futbolistas que ha tenido a sus órdenes hasta el momento, sobre todo a aquellos sin opciones con el 'Pelado' y que ahora ven la puerta abierta para revertir su situación, como pueden ser Manu Bueno, Fábio Cardoso o Joan Jordán, entre otros.

Las ideas nuevas de García Plaza han revitalizado a esperanza del grupo

Ahora mismo se respira un ambiente completamente distinto, no porque el grupo no respaldara a Almeyda, pues nunca le dio la espalda en líneas generales, sino porque las ideas nuevas del madrileño han revitalizado la esperanza de un equipo que está convencido de amarrar la salvación y que está muy satisfecho por la elección de Luis García Plaza, un auténtico experto en situaciones como la sevillista.

De momento ya ha ganado la primera batalla como entrenador sevillista, pues ha tardado muy poco en ganarse al vestuario nervionense, dispuesto a darlo todo para empezar a reaccionar el Domingo de Resurrección en el Carlos Tartiere.