El Sevilla busca salidas para su bache a la espera del cuarteto de internacionales

El equipo de David Losada, frenado en seco en Liga F con tres derrotas consecutivas, trabajan estos días sin las sub 19 españolas Alba Cerrato y Julia Torres, la chilena Millaray Cortés y la guatemalteca Andrea Álvarez

Este pasado fin de semana no hubo competición en la Liga F y no se reanudará aún el próximo finde. Habrá que esperar hasta finales de abril para que se retome la máxima competición nacional de fútbol femenino, que en su regreso encontrará al Sevilla FC Femenino en la séptima plaza después de haber bajado dos escalones en la racha de tres derrotas seguidas con las que llegó a este largo parón liguero. Las de David Losada cayeron por 1-5 ante el FC Badalona, por 0-1 contra el Granada CF y por 2-1 en su visita del pasado día 4 al Dux Logroño.

Con la misión de volver a la senda del triunfo, el Sevilla FC (39 puntos) deberá visitar al Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado de la Liga F con 46 puntos, en un encuentro correspondiente a la jornada 26 que se celebrará a partir de las 13:00 horas del domingo 26 de abril. Hasta entonces, Losada deberá preparar ese encuentro sin el concurso de sus cuatro jugadoras internacionales: las sub 19 españolas Alba Cerrato y Julia Torres, la chilena Millaray Cortés y la guatemalteca Andrea Álvarez.

Las sevillistas Alba Cerrato y Julia Torres, titulares en la goleada de España sub 19 ante Hungría

Este pasado domingo entraron en acción las dos internacionales sevillistas que han acudido a la llamada de la la selección española sub 19: la delantera Alba Cerrato, capitana de la 'Rojita' y Julia Torres, prometedora central zurda que aún pertenece a la disciplina nervionense aunque ya está cerrado y anunciado su fichaje por el FC Barcelona a partir de la temporada 2026/2027. Las dos salieron en el once inicial de David Aznar para el encuentro ante Hungría perteneciente a la Fase 2 de clasificación para el Europeo de la categoría que se celebrará este próximo verano en Bosnia y Herzegovina.

España arrancó esta 'Ventana FIFA' de la mejor manera posible y se impuso a Hungría por un claro 3-0 con goles de la madridista Iris Santiago y de las culés Rosalía Domínguez y Ainoa Gómez en en este choque disputado en la Ciudad del Fútbol de Oeiras (Portugal). En él, Alba Cerrato jugó la primera mitad y fue relevada al descanso por la propia Iris y Julia Torres completó los 90 minutos. Irlanda del Norte, el miércoles, y Portugal, el sábado, serán las dos próximas citas de la sub 19 española.

Millaray Cortés juega los 90 minutos en la derrota de Chile contra Argentina

La primera de las internacionales del Sevilla FC Femenino en arrancar la ventana de selecciones fue la centrocampista Millaray Cortés, quien también saltó en el once inicial y completó los 90 minutos en la derrota por la mínima de Chile frente a sus vecinas de Argentina (0-1) en un choque correspondiente a la Fase de Clasificación para el Mundial 2027 que se celebrará en Brasil.

La 'Albiceleste' se impuso gracias al gol en el penalti transformado por Flor Bonsegundo en el último minuto de la primera mitad, sin que el marcador se moviese en todo el segundo acto. Dentro de estas rondas suramericanas, el combinado andino visitará ahora a Colombia, en un choque que se jugará durante la madrugada del miércoles (hora española).

La guatemalteca Andrea Álvarez será la última en regresar al Sevilla FC Femenino

La cuarta representante del Sevilla FC en este parón internacional en la Liga F es la delantera Andrea Álvarez, quien tendrá que esperar hasta la madrugada del próximo domingo 19 de abril para disputar el que será el único encuentro de la selección de Guatemala en esta fecha FIFA. Esta cita será a domicilio, frente a Costa Rica y correspondiente igualmente a la Fase de Clasificación de la Concacaf para el próximo Mundial de 2027.