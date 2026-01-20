Carlos Martínez avisa a la Real Sociedad de cara a los cuartos de final de la Copa del Rey: "El primer gol va a ser determinante"

El que fuera defensa del equipo txuri-urdin entre los años 2007 y 2018 ha señalado que, a pesar del buen momento que atraviesa la Real Sociedad con Pellegrino Matarazzo como entrenador, no debe confiarse de cara al partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo Alavés

Carlos Martínez, ex de la Real Sociedad, ha dado su opinión sobre el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo Alavés.Cordon Press

La Real Sociedad está atravesando el mejor momento de la temporada, impulsado por las ideas y la energía que ha traído consigo Pellegrino Matarazzo, el nuevo entrenador. Una vez se ha alejado el equipo vasco de los puestos de descenso a Segunda división en LaLiga, la Copa del Rey se presenta como el torneo propicio para ilusionarse ya que el club ya está en cuartos de final en donde se enfrentará al Deportivo Alavés, que actualmente está en crisis. Carlos Martínez, ex jugador de la Real Sociedad entre los años 2007 y 2018, ha avisado al equipo vasco de que los pequeños detalles decidirán la eliminatoria.

Carlos Martínez ha analizado al Deportivo Alavés, rival de la Real Sociedad en cuartos de final de la Copa del Rey, y ha señalado que el marcar el primer gol puede ser determinante bajo su punto de vista, avisando así al equipo que entrena Pellegrino Matarazzo. "Es un equipo muy sólido, que encaja pocos goles y defiende muy bien. El primer gol va a ser determinante. Si el Alavés se pone por delante, la eliminatoria se complica mucho", ha asegurado en SER Deportivos Gipuzkoa.

A pesar del buen momento de la Real Sociedad, ex el defensa ya retirado del fútbol profesional, ha recordado que no hay tanta diferencia de puntos en las clasificación con el Deportivo Alavés. Motivo por el cual no se debe confiar. "No están tan lejos en puntos y eso refleja la igualdad que puede haber en un partido a cara o cruz como es la Copa".

Carlos Martínez ha recordado que la Real Sociedad ya sabe lo que es perder contra el Deportivo Alavés, por 1-0, esta temporada en el Estadio de Mendizorroza, que es donde se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey. "No fue solo perder, sino cómo se perdió y en qué contexto. Hay errores de aquel día que no se pueden repetir".

Carlos Martínez, ex jugador de la Real Sociedad, reconoce que el equipo ha mejorado con el cambio de Pellegrino Matarazzo por Sergio Francisco

Carlos Martínez es una voz autorizada para hablar de la Real Sociedad en la cual jugó 209 partidos oficiales entre los años 2007 y 2018. El defensa, al igual que otros aficionados de club vasco, también está de acuerdo que el equipo ha mejorado bastante con el nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo que sustituyó a Sergio Francisco. "Si el equipo sigue con esta intensidad y confianza, llegará en un contexto totalmente diferente al del partido de LaLiga".