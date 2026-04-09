Cañizares ve al Betis en la final de la Europa League y al mismo tiempo le lanza un dardo: "Siempre ha sido muy cómodo"

El ex cancerbero internacional considera al conjunto verdiblanco favorito no solo en la vuelta ante el Sporting de Braga, sino también en unas posibles semifinales ante Celta de Vigo o Friburgo. Cree que tiene ante sí "una oportunidad histórica" y ha llegado la hora de ser más exigentes en Heliópolis

El Real Betis se trajo un valioso empate a uno de su visita a Portugal para medirse al Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Los verdiblancos fueron dominados en fases del partido por un conjunto luso atrevido pero con escasa mordiente, logrando el 1-1 gracias a un claro penalti provocado por Abde uy transformado por 'Cucho' Hermández, con amago de discusión entre ambos por lanzarlo. En cualquier caso, una igualada justa que dará paso a un choque de vuelta en el que La Cartuja, como ya sucedió en la anterior ronda frente al Panathinaikos, volverá a ser un hervidero.

Tras alcanzar la final de la Conference League la pasada campaña, es la primera vez que el conjunto heliopolitano se planta en unos cuartos de la segunda competición continental. Pero pese a la lógica prudencia de cara al segundo asalto de la eliminatoria, la ilusión por alcanzar una nueva final invade a todo el beticismo. Es más, voces con experiencia entienden de que se trata de una ocasión que no se puede dejar escapar, como aseguró el ex cancerbero internacional Santi Cañizares.

El Betis, "mucho más club" que Celta de Vigo o Friburgo

"Yo creo que tiene el Betis una oportunidad muy, muy grande, de llegar a la final. Porque tiene un cuadro bueno. Es decir, el Betis va a sufrir contra el Braga en el partido de vuelta, pero tiene que ganarlo porque es en su estadio, porque el Braga es el cuarto equipo con diferencia de Portugal y luego tiene una semifinal contra el Celta o el Friburgo. Fácil no es, evidentemente, pero si tú ahora mismo coges a un jugador que su caché es de 20 euros el día de trabajo y tiene una oferta de trabajo del Friburgo, Celta y Betis... dice 'joder, yo me voy al Betis que es mucho más club'", destacó en Radio Marca.

Las bajas no deben ser excusa

De cara al encuentro del próximo jueves, Manuel Pellegrini seguirá sin poder contar con Isco Alarcón, que arropó a sus compañeros en Braga, ni con el argentino Lo Celso, que no está inscrito en la competición. Además, Antony, suplente en tierras lusas, sigue entre algodones. Pero para el ahora comentarista nada de ello debe ser excusa, al insistir en el mayor nivel del cuadro verdiblanco.

"No desprecio las bajas que tiene, no desprecio la mala suerte con Antony... pero el Betis es una entidad que, llegados a este punto, y con esta situación de haber empatado el partido de ida, no puede ahora mismo no pensar en clasificarse contra el Braga, aprovechar esta oportunidad histórica y luego ponerlo muy difícil es semifinales. Pero es que el premio ya es llegar a una final", insistió.

Unos objetivos "livianos", por debajo de su masa social

En este sentido, el que fuese guardameta del Valencia, entre otros, puso el dedo en la llaga al considerar que la afición bética debe elevar el listón de exigencia de un club que debe dar un paso más en Europa para estar a la altura del nivel de repercusión que tiene en todos los sentidos.

"Ahora mismo es el momento en el que el Betis, al mismo tiempo que tiene que ser ambicioso, hay que exigirle, hay que exigir que esa camiseta haya dado definitivamente un salto porque ha sido siempre un equipo muy bonito, pero también muy cómodo donde, yo creo, que los objetivos han sido bastante livianos en función a la masa social, del impacto que tiene el Betis en nuestro fútbol. Es un momento de máxima exigencia donde no puede hacer otra cosa que no sea aprovechar la oportunidad que se le ha brindado gracias a una buena Europa League", sentenció.