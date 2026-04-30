Marcelino busca su hueco en la historia

El Villarreal CF ha conseguido tener en las últimas décadas en el banquillo a grandes entrenadores que marcan un antes y un después en la entidad. Pero, ¿cuál es el mejor entrenador de la historia del conjunto amarillo? Hay tres nombres que salen entre la afición y generan debate

El Villarreal es un club que se ha asentado en las últimas temporadas en los puestos más nobles de la competición liguera. Su pasado, criticado por muchos por falta de historia, es uno de los más interesantes del fútbol español. Tras consolidar un fuerte equipo en la década de los 80 y los 90 en segunda división, el equipo de la familia Roig se asentó en la máxima categoría del fútbol español firmando temporadas para el recuerdo. Sin embargo, aún se recuerda en Vila-real aquella trágica temporada 11-12 en la que se consumió el descenso por parte del equipo amarillo.

Las dos etapas de Marcelino García Toral

Con la posible marcha de Marcelino a final de temporada, se vuelve a abrir un debate que parecía estar cerrado. Pero la realidad es que el técnico groguet ha reanimado las llamas y el debate sobre quién es el mejor entrenador de la Historia del Villarreal. Tras más de seis temporadas y media en dos etapas distintas, Marcelino ha firmado unos números alucinantes con el Villarreal.

Al coger al equipo en segunda división tras el catastrófico descenso de la temporada anterior, lo devolvió a primera en tan solo un curso futbolístico. No contento con ello, asentó al equipo en los puestos europeos un par de temporadas tras conseguir el ascenso. Se fue al Valencia y pasó posteriormente por los banquillos del Athletic Club y del Marsella. Tras seis temporadas fuera de la cerámica, volvió a la que consideraba su casa. Lo hizo a mitad de temporada tras salir bruscamente del club francés y calmar al equipo tras un carrusel de entrenadores durante la temporada 23-24. Consiguió volver a sentar al equipo en competición europea, aunque el papel mostrado en esta Champions League deja una gran mancha en su expediente. Lo cierto es que con 124 victorias en 283 partidos es el entrenador con más victorias en la historia del conjunto groguet.

Pellegrini con su gran plantilla

Si se habla de entrenadores y el Villarreal, hay que sacar a la palestra el nombre de Manuel Pellegrini. El técnico chileno fue el primer entrenador en asentar al conjunto castellonense en los puestos europeos por primera vez en su historia. Tanto es así que en sus cinco temporadas consiguió llegar a semifinales de Champions en una ocasión y quedar subcampeón del campeonato nacional de liga en el año 2008. La gran gestión de Manuel Pellegrini y la calidad técnica de una plantilla repleta de grandes jugadores como Riquelme, Marcos Senna, Santi Cazorla o Robert Pirès consagran al chileno como uno de los entrenadores más importantes que se han sentado en el banquillo de La Cerámica.

Unai Emery y la Europa League

En cuanto a títulos se refiere, el Villarreal tan solo posee tres. Además, los tres de índole y carácter internacional. Nunca han ganado un trofeo a nivel nacional de primer nivel. Aquí es donde aparece el nombre de Unai Emery. Tan solo dos temporadas dirigiendo al equipo amarillo le bastaron para hacer historia. En su primer curso ganó la Europa League, la primera del club y la cuarta de cuenta particular. Al siguiente curso metió al equipo en las semifinales de Champions tras dejar por el camino a equipos como el Bayern de Múnich o Juventus. Sin lugar a dudas, Unai Emery es un nombre que quedará marcado para siempre en la historia del Villarreal CF.