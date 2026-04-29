Nueve puntos separan a Marcelino de su mejor registro en LaLiga

El técnico del 'Submarino amarillo' roza un nuevo registro personal para despedir una temporada "histórica" en el Villarreal

Marcelino García tiene a tiro batir su mejor registro de puntos en LaLiga. El técnico del Villarreal, que saldrá del club nada más finalice la campaña, está viviendo un año histórico. El Villarreal va camino de clasificarse por segunda vez consecutiva a la Champions League y Marcelino está a 9 puntos de lograr su mejor puntuación en LaLiga. El asturiano roza con los dedos una nueva gesta en su carrera deportiva con 15 puntos aún por disputarse.

El Villarreal suma 65 puntos en el presente curso y ocupa la tercera plaza de LaLiga. La clasificación a la Champions League ya la tiene en el bolsillo y al submarino amarillo le espera un plácido fin de campaña. Pero Marcelino tiene entre ceja y ceja terminar la temporada de la mejor forma posible. Si el técnico asturiano alcanza los 74 puntos habrá batido su marca personal de puntuación en Primera división. Este hecho cerraría de forma sublime la segunda etapa de Marcelino como entrenador del Villarreal.

Hasta ahora, su mejor registro lo logró con el Valencia, en la campaña 2017/2018. Los 73 puntos logrados por los che supusieron la clasificación a la UEFA Champions League del cuadro de Mestalla, que despidió la temporada con 22 victorias en LaLiga. Actualmente, el Villarreal suma 20 encuentros ganados, por lo que el asturiano también está a tres victorias de batir un nuevo récord personal. En sus anteriores años en el Villarreal, Marcelino brilló en el conjunto castellonense. Su cifra más alta, hasta el momento, en el cuadro amarillo es de 70 puntos, los que cosechó en la pasada campaña para clasificar al equipo a la Champions League como quinto clasificado, empatado a puntos con el Athletic Club.

Marcelino califica la temporada del Villarreal como "histórica"

Tras la última victoria del Villarreal ante el Celta de Vigo en LaLiga, Marcelino García Toral, calificó la temporada de su equipo como "histórica" y quiso dar todo el mérito a los jugadores, a los que agradeció su compromiso y rendimiento. "Jugamos muy bien y estoy muy contento por esta victoria, que nos hace casi rubricar una segunda participación consecutiva en la Champions League por primera vez en la historia", recordó el asturiano. "Ha sido una temporada complicada y no es sencillo sacar 15 puntos al quinto a falta de cinco jornadas", añadió el preparador del conjunto castellonense.

Además, puso en valor la gran temporada de su equipo como local. "Me parece extraordinaria y maravillosa, aunque siempre hay opiniones para todos los gustos", dijo el técnico, que destacó que su equipo puede lograr quedar tercero por delante del Atlético, algo que pocos han conseguido en los últimos 13 años.