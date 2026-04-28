El futuro de Marcelino se comunicará en una rueda de prensa conjunta con el club

Desde el club advierten que esta comparecencia no se producirá hasta que no se certifique matemáticamente la Champions; si los resultados acompañan, la convocatoria será probablemente entre el domingo o el lunes de la semana próxima

El Villarreal ha convocado una rueda de prensa de Marcelino García Toral para este jueves 30 de abril a las 13:00 horas, una cita que, en un primer momento, podría haber despertado cierto revuelo en torno al futuro del técnico asturiano. Sin embargo, no hay que darle todavía mayor trascendencia. Simplemente se trata de la comparecencia previa al encuentro liguero frente al Levante, programado para el sábado a las 14:00. Será un trámite habitual, condicionado únicamente por el calendario.

La particularidad de estas fechas -con el festivo del 1 de mayo de por medio-, ha llevado al club a adelantar una rueda de prensa que, en circunstancias normales, se habría celebrado el viernes. El contexto no invita a pensar que puedan producirse anuncios oficiales en esta rueda de prensa del técnico asturiano, aunque desde el club ya adelantan inminentes novedades.

Se convocará a la prensa con la clasificación a Champions matemática

La salida del técnico está muy cerca de hacerse oficial, pero la hoja de ruta marcada tiene matices muy definidos. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la intención tanto del Villarreal como del propio entrenador es esperar a que la clasificación para la Champions League sea matemática. Además, para escenificar el acto, la rueda de prensa será conjunta del club con el entrenador. Ambas partes, Marcelino y Fernando Roig, quieren comparecer juntos para anunciar la decisión definitiva.

Tirando de calendario, el momento podría producirse en cuestión de unos pocos días. Si los resultados acompañan, el anuncio llegaría previsiblemente entre el domingo o el lunes, en una rueda de prensa compartida entre la entidad y el técnico, en la que se pondría punto final a una etapa que ha sido, en términos deportivos, de sobresaliente.

El desenlace, muy próximo

El 'culebrón' está a punto de vivir su capítulo definitivo. Marcelino ha cumplido con creces los objetivos. Con la clasificación para la máxima competición europea virtualmente asegurada, el técnico asturiano ha consolidado al Villarreal en la élite, firmando una temporada que él mismo no ha dudado en calificar como "histórica" y "extraordinaria". Repetir presencia en Champions y hacerlo, además, con una ventaja tan considerable sobre el quinto clasificado, refuerza la dimensión del trabajo realizado.

En sus últimas intervenciones ante los medios, el propio Marcelino ha mantenido una línea discursiva constante basada en la naturalidad, la prudencia, muy buen talante, sonrisas y, sobre todo, sintonía con el club. El entrenador no ha querido desvelar su decisión, pero sí ha dejado entrever que el desenlace está próximo y que será fruto de un entendimiento mutuo con el Villarreal.

"En poco tiempo habrá una decisión definitiva", deslizó recientemente, insistiendo en que ambas partes se reunirán para tomar una determinación que comunicarán de forma conjunta. "Bueno, ya veremos. De hoy en poco tiempo se sabrá. Nos pondremos de acuerdo. Dijimos que al final decidiríamos, pero afortunadamente el logro de la Champions se ha adelantado más de lo que preveíamos, así que será antes. Decidiremos de común acuerdo comunicarlo", añadió.

Una hoja de ruta completamente pactada

Ese tono conciliador no es casual. Desde dentro del club se transmite la idea de que los tiempos están perfectamente medidos y que no habrá movimientos precipitados. La consecución anticipada del objetivo ha acelerado los plazos respecto a lo inicialmente previsto, pero no ha alterado la hoja de ruta. Primero, certificarlo de manera matemática; después, anunciar el futuro del banquillo.

Las señales invitan a pensar en un desenlace completamente pactado. No hay tensión pública, declaraciones disonantes ni indicios de ruptura. La sensación es la de un ciclo que se aproxima a su cierre de forma consensuada, con el reconocimiento implícito al trabajo realizado y los logros conseguidos.

Incluso voces autorizadas dentro del entorno del club, como la de Marcos Senna, han apuntado en esa dirección. El exjugador, ahora vinculado institucionalmente al Villarreal como embajador, evitó entrar en detalles pero dejó claro que la decisión está tomada o, al menos, muy avanzada, y que el club ya la conoce de primera mano. "Habrá tiempo para anunciarlo", vino a decir, reforzando la idea de que todo se hará cuando corresponda y sin alterar los tempos marcados.