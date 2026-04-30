¿Iñigo Pérez, al Villarreal?: "A mi no me ha dicho nada"
El entrenador del Rayo Vallecano no ha renovado su contrato a pesar de todos los intentos que ha hecho el club madrileño tal y como ha confirmado el presidente Raúl Martín Presa quien
Iñigo Pérez es uno de los nombres que está agitando el mercado de fichajes a pesar de que aún no está abierto, debido al fuerte interés que tiene el Villarreal CF en fichar al entrenador del Rayo Vallecano. De hecho, se da por cerrado el entendimiento entre el club amarillo y el técnico navarro el cual no se hace públicamente oficial porque los equipos implicados aún se están jugando objetivos importantes en lo que resta de temporada. Iñigo Pérez apunta a sustituir a Marcelino García Toral, que está dando evasivas cada vez que es cuestionado por su futuro, más después de las palabras de Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano.
Raúl Martín Presa, máximo dirigente del Rayo Vallecano, ha sido preguntado por la posibilidad de que Iñigo Pérez fiche por el Villarreal CF. El mandamás de la entidad vallecana se ha limitado a decir que él no sabe nada de ese asunto. "A mi no me ha dicho nada. Yo le he transmitido desde hace meses que nuestra intención es renovarlo. Él me ha dicho que tiene que ver sensaciones y tampoco me ha confirmado nada", ha dicho en una entrevista en El Partidazo de COPE.
Iñigo Pérez y el Villarreal CF tienen un principio de acuerdo para que el técnico del Rayo Vallecano se haga cargo del equipo amarillo toda vez que Marcelino García Toral deja el club por no llegar a un entendimiento para su renovación. Iñigo Pérez está por la labor de hacerse cargo de un Villarreal CF que la temporada que viene jugará la UEFA Champions League.
La insistencia del Rayo Vallecano en renovar a Iñigo Pérez
El Rayo Vallecano siempre ha tenido claro que quiere que Iñigo Pérez se quede como entrenador del equipo después de dos temporadas y media brillantes. Raúl Martín Presa lo ha dejado claro. "La intención del Rayo es hacer el máximo de los esfuerzos, dentro de sus posibilidades, para que Iñigo continúe. Al final es un entrenador que ha empezado con nosotros, que ha crecido con nosotros y nosotros con él y queremos seguir con este crecimiento".
El presidente del Rayo Vallecano ha desvelado que está haciendo todo lo que está en su mano para renovar a Iñigo Pérez, pero que el entrenador no les ha contestado. "El Rayo Vallecano ya le ha indicado que está dispuesto a hacer el mayor de los esfuerzos para que siga, tanto a nivel estructural como no, pero no nos ha contestado y yo más ya no puedo decir".
Debido a esta situación, el Rayo Vallecano está comenzando a sondear otros entrenadores de cara a la próxima temporada a sabiendas de que la continuidad de Iñigo Pérez está casi imposible debido a este interés del Villarreal CF.