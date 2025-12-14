Alineaciones Alavés - Real Madrid: Alineación probable de Alavés y Real Madrid en la jornada 16 de LaLiga

Deportivo Alavés y Real Madrid se miden este domingo en un partido donde ambos equipos no se encuentran en el mejor momento. Los madrileños buscarán romper su mala racha mientras que los blanquiazules buscan alejarse cada vez más descenso

Alavés y Real Madrid serán los equipos encargados de cerrar la jornada 16 de LaLiga y que tendrá lugar a las 21:00 en el Estadio de Mendizorroza. Ambos equipos llegan en un momento muy delicado en el que ambos necesitan de manera urgente los tres puntos para acercase más al objetivo, los cuales son muy dispares. El Alavés quiere alejarse lo máximo posible de un descenso que le acecha cada vez más, cosa que ya comenzó la semana pasada donde rompió una racha negativa con una victoria. El equipo de Coudet es undécimo en la tabla.

Por otro lado, el Real Madrid quiere mejorar las sensaciones de este último mes tanto en LaLiga como en Champions en la que Xabi Alonso se encuentra cuestionado en su cargo, por lo tanto una victoria es más que obligatoria en Mendizorroza. A día de hoy, el conjunto blanco se encuentra en la segunda posición, luchando por una competición que se le ha puesto un poco cuesta arriba en los últimos compromisos.

La alineación del Alavés contra el Real Madrid

La buena noticia en el aspecto de ausencias es que el equipo vasco cuenta con casi todo el arsenal disponible. La única duda es la de Jon Guridi, quien arrastra molestias en la rodilla, será duda hasta última hora. En cuanto al once titular, no debería presentar grandes cambios con respecto al de anteriores jornadas. Hay que recordar que en el último choque venció a la Real Sociedad por lo que lo previsible es que no haya apenas cambios. Se espera que Antonio Blanco vuelva al once titular tras cumplir sanción.

La alineación del Real Madrid contra el Alavés

En lo referente a las ausencias, el Madrid si está más castigado que su rival, Dani Carvajal continúa recuperándose de su operación de rodilla, Éder Militao está lesionado en el bíceps femoral con baja hasta finales de marzo, Trent Alexander-Arnold sufre una lesión en el recto anterior que lo apartará hasta principios de febrero y Ferland Mendy también es baja por un problema en el bíceps femoral que se prolongará hasta finales de diciembre. Sobre las dudas, Alaba, Camavinga, Huijsen apuran sus opciones para participar. Por último, en el apartado de sanciones, Endrick, que vio la roja directa igual que Álvaro Carreras, Fran García, tampoco podrá jugar tras ver la doble amarilla. Mbappé está pendiente de evolución aunque entró en la convocatoria ante el City.

La alineación de Alavés y Real Madrid

Alavés: Sivera; Parada, Jon Pacheco, Tenaglia, Jonny; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Abde Rebbach, Lucas Boyé y Calebe.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Huijsen, Asencio, Valdepeñas; Tchouameni, Güler, Bellingham; Vinicius, Gonzalo y Rodrygo.