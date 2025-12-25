Radu, portero del Celta, desvela de sus deseos con el Celta para 2026: "Estamos aquí por eso"

El portero rumano del Celta tan solo lleva seis meses en Vigo pero siente que ha caído de pie en la ciudad y el club, aunque no se confía: "Llegué aquí con humildad para trabajar, sabiendo que es un equipo top y que tienes que esforzarte para ganarte el puesto"

No cabe duda que Ionut Andrei Radu ha sido el gran fichaje del Celta del pasado verano e incluso uno de los mejores de toda LaLiga. El meta rumano llegó gratis a Balaídos tras acabar contrato con el Venezia y se ha hecho con el puesto de titular en la portería viguesa sin ningún tipo de contemplaciones. Además, su personalidad y entrega dentro del terreno de juego ha conquistado a la afición olívica, convirtiéndose en uno de los referentes del plantel celeste.

"Cuando me dijeron que el Celta tenía interés por mí, ya le dije a mi manager que era el equipo al que quería ir. Estoy aquí y soy muy feliz", reconoce el internacional rumano en una entrevista al diario Marca, aunque no da por sentado que es el titular indiscutible: "En la vida nunca hay nada fijo y entonces tienes que trabajar por lo que quieres. Llegué aquí con humildad para trabajar y sabiendo que es un equipo top y que tienes que esforzarte para ganarte el puesto. Tenemos tres buenos porteros con una buena competencia y la decisión la toma el entrenador".

Se ha ganado a la afición

"No tengo palabras, tengo que darle las gracias a la afición que siempre me sostiene y al equipo también. Sin ellos sería más difícil poder hacer buenos partidos".

Objetivos en LaLiga y la Europa League

"Tengo mucha confianza en el equipo. Un conjunto con muchas ganas de hacer las cosas bien, hemos visto en partidos pasados lo que podemos hacer. Únicamente tenemos que mejorar en los pequeños detalles y de ahí saldrán muchas cosas buenas. Nosotros trabajamos para tener una buena clasificación en Liga y llegar lejos en Europa, es nuestro objetivo y estamos aquí por eso, para hacer las mejores cosas en las dos competiciones. A veces, no pueden no ser como queremos pero siempre luchamos para obtenerlo".

Su vuelta a la selección gracias al Celta

"Estoy muy orgulloso, el trabajo siempre tiene recompensa. Debes de tener paciencia, yo venía de un periodo poco positivo en mi pasado pero estoy contento porque ahora todo está bien".

El mejor Radu de su carrera duplica su valor de mercado

El meta rumano del Celta ha logrado mantener su portería a cero en cuatro de los últimos cinco partidos de LaLiga, tan solo ante el Espanyol encajó un gol, que supuso la derrota ante los de Manolo González pero ante Alavés, Real Madrid, Athletic Club y Real Oviedo, el ex del Venezia mantuvo su portería inmaculada, siendo la base sobre la que se sustentaron tres victorias y un empate.

Mención especial merece el choque ante el Athletic Club, en el que Radu además de buenas intervenciones fue vital deteniendo un penalti aNico Williams evitando así que el Athletic recortara distancias y pudiera llegar al final del choque con opciones de poner en peligro el triunfo celeste.

El internacional rumano llegó a Balaídos con un valor de mercado de apenas 2,5 millones de euros y acabará el 2025 duplicando su valor tras alcanzar los cinco millones de euros de tasación según la web especializada Transfermarkt, lo que pone de manifiesto el gran movimiento del Celta en el pasdo mercado de verano.