Radu valora las diferencias de las grandes ligas europeas y destaca al Celta: "Pienso que LaLiga está casi al mismo nivel de la Premier League"

El portero del Celta destaca el nivel de LaLiga, cuestionado en los últimos años por la pérdida de talento rumbo a la Premier League. Radu, además, señala que ha encontrado su sitio en el Celta con el que tiene grandes aspiraciones de cara al futuro

La gran noticia de la temporada del Celta de Vigo es Radu. Tras varios años en los que la portería del cuadro gallego ha generado más dudas que Certeza, la dirección deportiva acertó de lleno con el traspaso del Rumano que ha pasado a ser una de las figuras del curso en LaLiga. La experiencia que acarrea el guardameta ha sido clave para la evolución de la portería del conjunto gallego. Su paso por las grandes ligas europeas le han otorgado vivencia que le han hecho crecer bajo los palos. Sobre la diferencia entre las ligas, Radu señala la española a la que casi pone a la altura de la Premier League.

Las diferencias entre las grandes ligas europeas según Radu

El pasado de Radu está ligado a la Serie A, a la Ligue 1 y a la Premier League. Con su fichaje por el Celta, el rumano ha jugado en 4 de las 5 grandes ligas europeas, pasando por equipos de la talla del Bournemouth e Inter de Milán. Sobre la diferencia entre las ligas, Radu destaca el nivel de LaLiga a pesar de llevar tan solo media temporada en España. "Pienso en la Liga española está casi al mismo nivel de la Premier, no igual pero casi porque, como he dicho antes, la italiana es más lenta, muy táctica y defensiva", comienza diciendo el portero del Celta de Vigo en una entrevista para el Faro de Vigo. "Aquí es más divertida, con muchos futbolista muy técnicos. En Francia es muy física y en Inglaterra tiene todo: técnica, velocidad, físico, táctica... todo", termina diciendo Radu que asegura que la táctica de la Serie A suele ser más aburrida para los porteros: "En Italia los entrenadores quieren que los porteros participen mucho en la defensa y en las cosas tácticas. Son cosas aburridas para los porteros, pero que hay que aprender".

Radu encuentra su lugar en el Celta de Vigo

Además, Radu aseguró que en el Celta ha encontrado su casa y que no se ve marchándose del cuadro celeste, con el que tiene contrato hasta 2029. "En el fútbol nunca sabes qué va a pasar. Son decisiones que dependen de muchas cosas, pero soy feliz aquí y tengo que darle al Celta las gracias por todo. Me ha ayudado mucho y quiero estar aquí", comenzó diciendo el portero rumano. "Me sorprendió mucho la afición, no pensaba que fuera así, que apoyase de este modo al equipo. También me sorprendió el ritmo de juego del equipo, al que no estaba acostumbrado en Italia. Como sabes, allí el juego es más táctico, más lento. Aquí los jugadores son más bajitos, pero son muy rápidos y tienen un ritmo muy alto de juego. Esto me sorprendió", destacó acerca del Celta de Vigo.