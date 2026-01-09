Los tres fichajes que pretende el Celta de Vigo para la próxima campaña

Aún se negocia para repatriar a Fer López en este mercado de enero, pero el director deportivo celeste, Marco Garcés, también trabaja con vistas a la 26/27 para tratar de adelantarse a la competencia

El Celta de Vigo ya ha dado salida en este mercado de enero a Damián Rodríguez, cedido al Racing de Santander, y a los retornados Luca de la Torre y Tadeo Allende, traspasados al Charlotte FC y el Inter Miami respectivamente, aunque el acuerdo con este último aún no es oficial. Con una ficha ya liberada y tras abrir el espacio salarial suficiente, el objetivo ahora es firmar al enganche que no pudo llegar en verano, negociando para ello el retorno de Fer López procedente del Wolverhampton. Pero en la dirección deportiva que comanda Marco Garcés también se trabaja con vistas a la próxima campaña, pues salvo el meta Marc Vidal, parece difícil que pueda haber más salidas en enero.

Así, uno de los objetivos del mexicano, a instancias de Claudio Giráldez, es el fichaje de un mediocentro defensivo con un perfil muy definido: alto, fuerte físicamente y con capacidad para dar equilibrio al equipo, según apunta ElDesmarque. En realidad, en la plantilla actual no hay nadie que responda exactamente a esas características. Por ello, el técnico pontevedrés ya pidió un refuerzo con esas cualidades el pasado verano, con el fin de poder poner en liza un 4-3-3 en el que Ilaix Moriba, su centrocampista más físico, puediera actuar como interior.

Pathé Ciss era el elegido en verano

Desde Balaídos tocaron a Pathé Ciss, pero el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, montó en cólera por dicho movimiento y el club celeste tuvo que aclarar que solo había sido un sondeo, sin oferta de por medio. Y eso que el senegalés estaba como loco por salir del conjunto madrileño, manejando hasta última hora una oferta del Al-Shabab de Arabia Saudí, si bien en Vallecas dijeron 'no' a 7 millones de euros.

Las cuentas de Giráldez en el centro del campo

Aparcada esa vía, está por ver si se retoma de cara al próximo verano, pudiendo el Rayo ser más flexible entonces al encarar Pathé Ciss su último año de contrato (acaba en 2027). Desde luego, quien no encaja en el perfil es Aleix Febas, cuyo nombre ha salido a la palestra en los últimos días, acabando su vinculación con el Elche el 30 de junio. Pero la llegada del pivote deseado es un objetivo prioritario para Giráldez, que perderá a Fran Beltrán, quien no renovará y ha sido tentado por el Sevilla FC, y puede ver cómo Damián Rodríguez se queda en el Racing, pues existe la opción de prolongar el préstamo si ambas partes están satisfechas.

De este modo, Hugo Sotelo, Miguel Román e Ilaix Moriba son los únicos mediocentros que tienen una plaza asegurada la próxima campaña, pero tampoco hay que descartar que el guineano sea una de las ventas importantes que urge realizar para recaudar los 32 millones de euros presupuestados por este concepto. Mientras tanto, en el filial destaca el joven Hugo Burcio, que sí sobresale por su altura, pero su salto se antoja aún precipitado a sus 19 años. Así, Garcés ya busca a un futbolista más contrastado con vistas a la 26/27.

El incierto futuro de los centrales del Celta

Junto a ello, en la hoja de ruta del director deportivo celeste también aparece la necesidad de firmar a dos centrales agresivos y con capacidad de anticipación. En dicha demarcación, Giráldez sí cuenta con bastantes elementos, pero no está clara la continuidad de muchos de ellos. La renovación de Marcos Alonso se encuentra parada, mientras que con Starfelt toca decidir si se le ofrece la renovación (acaba en 2027) o se le coloca en el mercado, después de que el Como ya ofertara en verano. Además, Javi Rodríguez es otra de las bazas para hacer caja, al tiempo que los planes con Joseph Aidoo podrían haber cambiado, están más cerca su continuidad junto a Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez y el canterano Joel López, de quien se espera que ascienda.

En la carrera por Mika Mármol

Por número, la necesidad no es tal, pero la prueba evidente de que se buscan centrales está en el seguimiento que se viene realizando a Mika Mármol, siendo el Celta uno de los mejor colocados para hacerse con el catalán, que acaba contrato en junio con la UD Las Palmas y está también en la agenda de Mallorca, Osasuna, Girona o Real Betis.