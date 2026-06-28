El alto coste para el Barcelona de una cesión de Ter Stegen al Ajax

El equipo que entrenará Míchel ya mueve ficha por el alemán, con la idea de que el club azulgrana pague gran parte de la alta ficha del portero

El futuro Marc-André Ter Stegen apunta a que podría ser el Ajax, club al que el portero podría llegar en calidad de cedido. Una solución para el futuro del alemán que no entra en los planes del FC Barcelona, con el que tiene aún dos más de contrato y que no estará exento de pagar una importante cantidad de la operación.

La razón radica, según Marca, en que el Ajax sólo podría hacerse cargo de entre un 10 y 15% del salario que percibe Ter Stegen en el Barcelona. El portero tiene una ficha alta, inasumible para la mayoría de los pretendientes del alemán. Por eso el club catalán tendría que abonar gran parte de su ficha, una situación similar a la que sucedió en el pasado medio curso cuando salió a préstamo al Girona de Míchel y la entidad azulgrana pagó gran parte de sus emolumentos por ese medio curso.

El aval de Míchel para que Ter Stegen acabe llegando al Ajax

Las partes parecen condenadas a entenderse, aunque apunta a que será una operación compleja y que necesita tiempo. Ter Stegen cuenta con una alta ficha en el Barcelona, que ahora no va en paralelo a su rol dentro del equipo. Ya sea el Ajax o para cualquier otro pretendiente, es difícil que su capacidad económica le permita absorber íntegro el salario del meta. Una situación a la que no es ajeno el club catalán, que probablemente acabe encontrando un punto de acuerdo para facilitar su salida. El Ajax de Míchel es la mejor opción en estos momentos.

Precisamente Míchel es el gran aval de Ter Stegen para que llegue al Ajax, que ya ha iniciado la negociación con el Barcelona para llevar a puerto esta cesión. El entrenador tuvo a sus órdenes al guardameta medio curso en el Girona y conoce a la perfección sus cualidades bajo palos y la capacidad liderazgo y experiencia que le puede ofrecer.

Cierto es que la temporada pasada apenas pudo jugar dos partidos Ter Stegen en el Girona por culpa de una lesión. Sin embargo, la convivencia en el día a día y el ver in situ sus capacidades han sido motivo para que Míchel quiera al portero en su nueva aventura que emprende como entrenador del equipo neerlandés.

Ter Stegen, consciente de que ha perdido peso en la escala de preferencias en el Barcelona de Flick

Para Ter Stegen puede ser un escenario ideal, toda vez que es consciente de que ha perdido fuerza en el Barcelona y en las preferencias de Hansi Flick. Joan García es claramente el primer portero azulgrana, mientras que el polaco Szczesny es el segundo en la escala. Por eso Ter Stegen necesita un lugar donde su rol sea distinto para intentar volver a encontrar su mejor versión.

Las lesiones y la falta de continuidad incluso dejaron fuera de la lista de Alemania para el Mundial a Ter Stegen. Ahora, con dos años de contrato aún con el Barcelona, el portero busca resurgir y encontrar acomodo lejos del Camp Nou.