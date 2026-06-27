Saviola lo tiene claro: "El Barcelona es el equipo ideal para Julián Álvarez"

El exdelantero del FC Barcelona ha analizado las cualidades de su compatriota del Atlético de Madrid y señala que encajaría a la perfección en el equipo azulgrana

Javier Saviola, el que fuera delantero del FC Barcelona, ha hablado del interés del club azulgrana en Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Lo ha hecho, además de manera muy clara sobre su compatriota. "El Barça es el lugar ideal para Julián Álvarez", ha asegurado el argentino sobre las cualidades de la 'Araña'.

Unas palabras que Saviola ha pronunciado en Catalunya Radio. "El Barcelona es el equipo ideal, le puede permitir entrar más en juego, estaría rodeado de grandes jugadores, dando un rendimiento muy alto”, ha añadido sobre Julián Álvarez antes de advertir: "No tiene nada que ver con Lewandowski, un delantero más decisivo".

Saviola ha hecho un análisis más extenso del punta del Atlético de Madrid. "No es el típico goleador letal. Le veo muy completo, puede jugar de extremo, de enganche, de mediapunta… No sólo se ve al goleador sino se ve que es técnicamente muy bueno", ha dicho el que fuera futbolista del Barcelona sobre Julián Álvarez.

Todos después de que el propio Julián Álvarez dejara claras sus intenciones de salir del Atlético de Madrid

Las palabras de Saviola llegan mientras el asunto del delantero del Atlético de Madrid se encuentra en punto muerto. Hace unos días el propio futbolista, tras el partido de la selección de Argentina, se pronunciaba públicamente y dejaba clara sus intenciones. "Lo mejor para todos es una transferencia", afirmaba Julián Álvarez tras el partido contra Austria. "No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor es que yo me vaya", añadía.

No nombró al FC Barcelona pero todas las miradas apuntaron al club catalán que pretende desde hace tiempo hacerse con los servicios de Julián Álvarez. Aunque no se ha expresado públicamente, desde la entidad catalana tienen fijado el claro objetivo del delantero del Atlético de Madrid. Curiosamente también semanas atrás se metía por medio el Real Madrid, con la oferta pública de Florentino Pérez de 150 millones de euros que fue desechada y que generó también tensiones entre los dos clubes madrileños.

Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el verano de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros

Julián Álvarez hasta el momento no se había expresado al respecto, por más que los silencios y los gestos hacían presagiar su deseo de cambiar de aires y emprender una nueva aventura lejos del Metropolitano. Sin embargo hasta hace unos días no verbalizaba esa intención de marcharse.

Hay que recordar que el Atlético de Madrid se hizo con Julián Álvarez hace dos veranos a cambio de 75 millones de euros pagados al Manchester City. Firmaba un contrato que lo ata hasta el verano de 2030, de ahí que la decisión de la entidad rojiblanca sea imprescindible para una salida, salvo el pago de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El futbolista sigue concentrado con la selección de Argentina disputando el Mundial y todo apunta a que será un verano largo en este culebrón que no se resolverá fácil.