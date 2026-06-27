El ofrecimiento de Goretzka al Atlético como alternativa a Hjulmand

El centrocampista alemán acaba contrato con el Bayern de Múnich y ya fue realizado con el club colchonero en el pasado mercado de invierno; ahora vuelve a escena aunque la competencia y su alta ficha son cuestiones a tener en cuenta

El mediocampo es una de las posiciones subrayadas en la dirección deportiva del Atlético de Madrid para reforzar en el mercado de invierno. Varios son los nombres de los candidatos, mientras vuelve a escena un viejo conocido a esta terna. Se trata de Leon Goretzka, futbolista que acaba contrato con el Bayern de Múnich en unos días.

Goretzka ya fue relacionado con una posible llegada al Atlético de Madrid en el pasado mercado de invierno, aunque el futbolista finalmente prefirió terminar su contrato con el Bayern de Múnich. Ahora, según el Diario AS, el centrocampista internacional alemán ha sido ofrecido al club colchonero para sumarse al equipo de cara a la temporada que viene.

Morten Hjulmand sigue estando presente en las preferencias del Atlético de Madrid para el mediocampo

La de Goretzka no es la primera opción del Atlético de Madrid. En la terna sigue siendo el más deseado Morten Hjulmand, danés de 27 años del Sporting de Portugal, aunque las pretensiones de los lisboetas pueden hacer dudar a la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany. La operación se podría ir a los 40 millones de euros.

Por eso no se termina de descartar la opción de Goretzka, una vieja pretensión del Atlético de Madrid que podría aterrizar con la carta de libertad en el Metropolitano. Aquí el problema radica no en el traspaso, sino en la alta ficha que el centrocampista percibía en el Bayern, unas cantidades inasumibles para los colchoneros.

Juventus y Arsenal son algunos de los equipos que se han interesado en Leon Goretzka

Otra cuestión es que Goretzka aceptara rebajar su salario más acorde a las necesidades del Atlético. La competencia es otro asunto a tener en cuenta. El cartel del internacional alemán, que se encuentra disputando el Mundial con su selección, es evidente. Clubes como la Juventus de Turín en la Serie A o el Arsenal en la Premier League también han puesto sus ojos en el contrastado futbolista.

Goretzka, de momento, está en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Después de participar en los dos primeros partidos partiendo desde el banquillo, ante Curazao y Costa de Marfil, no jugó en el tercero contra Ecuador. Ahora este lunes Alemania se enfrenta a Paraguay en los dieciseisavos de final.

En cuanto a la temporada, los números de Goretzka demuestran que tuvo peso en el Bayern de Múnich en la que fue su última campaña. El centrocampista, de 31 años y 1,89 metros, participó en un total de 48 partidos repartidos entre las distintas competiciones, en los que marcó cinco goles y repartió cuatro asistencias.

La del mediocampo no es la única posición que busca reforzar el Atlético de Madrid que tiene avanzados otros movimientos. Es el caso de Alejandro Grimaldo para el lateral izquierdo, o de Lee Kang-in para posiciones más ofensivas. Todo sin olvidarse de la delantera, donde las salidas obligarán al club colchonero a realizar movimientos para suplir las salidas, algunas de ellas ya confirmadas hace tiempo como el caso del francés Antoine Griezmann.