Al Atlético de Madrid le sale más competencia por Hjulmand

El equipo rojiblanco quiere reforzar la posición de centrocampista, siendo el danés del Sporting Clube de Portugal uno de los jugadores que más gusta. Pero su incorporación no será fácil por culpa de su coste y también por los equipos que desean ficar al nórdico, siendo uno de ellos el AC Milan

El Atlético de Madrid actualmente está centrado en el mercado de fichajes en donde dos de las grandes prioridades son reforzar las posiciones de lateral izquierdo y centrocampista. Para la sala de máquinas, uno de los futbolistas que más gusta es Morten Hjulmand, del Sporting Clube de Portugal. Un futbolista que no saldrá nada barato de fichar debido a la gran cantidad de dinero que pide el club luso para dar luz verde a la operación y también por la competencia que existe para lograr su incorporación.

El AC Milan, el último equipo que se suma a la carrera por Hjulmand

El Atlético de Madrid sabe desde hace tiempo que el Sporting Clube de Portugal no va a dar demasiadas facilidades a la hora de lograr el fichaje de Morten Hjulmand. De hecho se estima que el precio del danés está entre los 45 y los 50 millones de euros.

Dicha cantidad de dinero hace que el club rojiblanco valore otras opciones si bien es cierto que el Atleti no descarta a un Morten Hjulmand que atrae el interés de otros clubes importantes del Europa. Según señala Record, medio de comunicación deportivo de Portugal, el último en sumarse a la carrera por el centrocampista es el AC Milan debido a que su nuevo entrenador Rúben Amorim lo quiere en el equipo italiano.

De hecho, se indica que Morten Hjulmand tiene previsto dejar el Sporting Clube de Portugal en este mercado de fichajes de verano a pesar de que tiene contrato con el equipo luso hasta el 30 de junio de 2028.

A sus casi 27 años de edad, Morten Hjulmand ha sido uno de los futbolistas más destacados la pasada temporada en el fútbol portugués ya que ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias en los 45 partidos y 4.036 minutos con el Sporting Clube de Portugal, siendo por ello que el futbolista cuenta con el seguimiento de equipos de la talla del Atlético de Madrid.

Por el momento, el Atlético de Madrid sigue a la espera de acontecimientos ya que ahora mismo el frente abierto que tiene más opciones de cerrar es el de Alejandro Grimaldo por el cual está negociando con el Bayer Leverkusen para llegar a un acuerdo para el traspaso definitivo del internacional español, quien tiene decidido volver a su país tras varios años en Portugal y Alemania.

En caso de que el fichaje de Morten Hjulmand no sea posible, el Atlético de Madrid maneja otras opciones más económicas como es el caso de Aleix García, el cual también está abierto a jugar en el club rojiblanco.