El Villarreal se topa con un duro rival en LaLiga en su deseo de firmar a Aleix García

El catalán, uno de los mediocentros más destacados de la Bundesliga, ve con buenos ojos regresar a España y el Atlético de Madrid vuelve a tenerlo en sus planes; el club amarillo lo ha señalado como su gran objetivo si se concreta la venta de Pape Gueye

Aleix García vuelve a ser un nombre a tener en cuenta en el mercado de fichajes en España. El centrocampista del Bayer Leverkusen, uno de los más destacados de la Bundesliga, tiene opciones para volver con Villarreal CF y Atlético de Madrid en la lista de interesados.

A sus 28 años, el jugador catalán atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera y vería con buenos ojos regresar a LaLiga.

El Atlético reactiva un viejo objetivo

Aleix García ya estuvo en la agenda rojiblanca la temporada pasada e incluso en el mercado invernal fue una opción real. Ahora, según informa el diario As, su nombre vuelve a estar encima de la mesa como alternativa seria para reforzar la medular del equipo de Simeone.

Mateu Alemany lo considera un perfil muy interesante y ahora puede volver a la carga tras una temporada en la que el jugador ha elevado mucho más su nivel.

El gran objetivo amarillo si sale Pape Gueye

El Villarreal CF ha señalado a Aleix García como su gran objetivo prioritario en caso de que se produzca la salida de Pape Gueye. El centrocampista senegalés es uno de los activos más cotizados del equipo castellonense y su marcha parece cada vez más probable tras el interés de varios clubes de la Premier League.

En el club de La Cerámica manejan la operación como una venta estratégica que podría superar los 40 millones de euros, lo que permitiría reinvertir una parte importante en un fichaje de primer nivel para la medular.

Ahí es donde aparece Aleix García. El Villarreal entiende que su perfil encaja perfectamente en la idea de juego de Iñigo Pérez. Además, existe un componente emocional importante. El futbolista se formó en la cantera grogueta y debutó en Primera División con el Villarreal, por lo que su regreso tendría también un valor de alto valor sentimental.

Aleix García, un curso de élite en Alemania

El rendimiento del centrocampista en Leverkusen ha sido sobresaliente. Ha disputado 50 partidos oficiales entre Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania, acumulando 4.160 minutos de juego, con seis goles y once asistencias.

Su impacto ha sido tal que ha terminado la temporada en el once ideal de la Bundesliga. Sus números han reforzado su cartel internacional y le sitúan con un precio de salida en torno a los 20-25 millones de euros. El Bayer, que pagó 18 millones al Girona en 2024, no tiene intención de facilitar su salida, pero sí escuchará ofertas en ese rango. Su contrato con el club alemán se alarga hasta 2029.

El jugador ve con buenos ojos volver a LaLiga

Aunque se encuentra cómodo y valorado en Alemania, Aleix García vería con buenos ojos regresar a España.

El centrocampista ya ha dejado entrever su predisposición a regresar, siempre teniendo en mucha consideración a alguno de los tres grandes de LaLiga, donde se aseguraría un proyecto de lo más atractivo. Ahora se encuentra en ese momento de madurez futbolística ideal para dar el paso.