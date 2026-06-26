La Premier League tienta a Marc Bernal que se mantiene firme

El rendimiento y la recuperación del centrocampista azulgrana han provocado que clubes como el Chelsea, Manchester United y Arsenal se interesen por el internacional español

Marc Bernal, centrocampista del FC Barcelona, se ha convertido en los últimos tiempos en una de las piezas más cotizadas del club azulgrana. Después de dejar atrás una larga lesión, su rendimiento y su edad han provocado que sean varios los clubes que han puesto sus ojos en el internacional español.

El catalán, sin embargo, no piensa en cambiar de aires y tiene el firme deseo de triunfar en el Barcelona. Todo pese a que equipos de la Premier League, tal y como apunta Mundo Deportivo, han llamado a la puerta de Marc Bernal. Clubes del poderío del Arsenal, Manchester United y Chelsea querrían firmar al centrocampista.

También la Roma o el Al-Nassr se interesaron meses atrás por Marc Bernal

Esa lista de equipos ingleses se une a otros que ya tantearon las opciones de hacerse con Marc Bernal meses atrás. Desde la Roma italiana a conjuntos más exóticos como el Al-Nassr. No obstante todos se han encontrado con la misma postura del futbolista que no es otra que seguir en el Barcelona.

De hecho en los próximos meses se podría abordar la renovación de Marc Bernal. El centrocampista tiene contrato con el Barcelona hasta el verano de 2029, aunque la entidad azulgrana quiere acomodar el crecimiento deportivo del jugador a unas condiciones económicas más acordes a ese nivel demostrado. La sintonía entre las partes es clara.

Con todo la cláusula actual de Marc Bernal le hace estar blindado por el Barcelona, más allá de la convicción del futbolista. Son 500 millones de euros, una cifra prohibitiva para casi cualquier club que quisiera firmar a este futbolista de 19 que hace algunas semanas ya jugaba incluso un amistoso con la selección española absoluta.

La confianza de Flick que le hizo adelantar a otros mediocampistas del Barcelona

La temporada de Marc Bernal acabada hace algunas semanas mostraron la consolidación y recuperación de un futbolista que vivió un calvario con la larga lesión de rodilla. El jugador fue mimado en este tiempo por Hansi Flick, conocedor de sus virtudes, y fue introduciéndolo de manera progresiva en el equipo, una vez se recuperó.

Tanto es así que durante muchas fases de la temporada ha sido titular en el mediocampo de gala que Flick diseñó. Cierto es que no siempre lo fue, pero sí que ha ido adelantando a muchos compañeros en las preferencias del alemán para las alineaciones. Marc Bernal ha correspondido esa confianza con fútbol y hasta goles.

Los interesantes números de Marc Bernal la pasada temporada con el Barcelona

Tras una lesión en los primeros partidos de la campaña 24/25, que frenó en seco las muchas expectativas que había depositadas en él, Marc Bernal ha protagonizado una temporada muy diferente en la 25/26. Han sido 33 partidos con la camiseta del Barcelona. En ellos el centrocampista ha anotado cinco goles.

Marc Bernal se siente valorado y, pese al interés de varios equipos de primer orden, mira el futuro con la camiseta del Barcelona. El tiempo dirá pero de momento las ofertas de otros equipos por el mediocampista quedan en un segundo plano dentro de la hoja de ruta marcada por un futbolista con aún margen de mejora.