El plan del Barcelona para adecuar el crecimiento de Marc Bernal

Sin prisas, pero el club azulgrana se plantea abordar después del verano la mejora de contrato del centrocampista que ha vuelto a pleno nivel tras su larga lesión

Marc Bernal, centrocampista del FC Barcelona, ha experimentado esta temporada un notable crecimiento que le ha servido, entre otras cuestiones, para dejar definitivamente atrás su grave lesión de rodilla que le mantuvo un año en el dique seco. Un año de consagración que no ha pasado desapercibido para la entidad azulgrana que quiere adecuar su evolución a sus emolumentos.

Tanto es así que, según Mundo Deportivo, el Barcelona planteará una mejora de contrato a Marc Bernal. No es un asunto de urgencia, pero sí entienden en el club que las condiciones del jugador deben ser revisadas ante el crecimiento y el nivel que viene mostrando. Algo que podría suceder para principios de la temporada que viene.

Marc Bernal tiene contrato con el Barcelona hasta 2029 y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros

Ahora mismo Marc Bernal está bien atado y su contrato con el Barcelona es hasta el verano de 2029. Su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros. Un fuerte blindaje para un jugador que apuntaba mucho en la cantera y que con la grave lesión de rodilla en el inicio de la temporada 24/25 frenó su extraordinarias expectativas.

Todo eso ha quedado atrás con Marc Bernal. El canterano azulgrana ha vuelto con fuerza e incluso se ganó la titularidad en el Barcelona. Hansi Flick, entrenador del cuadro culé, siempre ha mantenido una gran confianza en el jugador y se ha notado en el cariño y los mimos que tuvo con él durante el proceso de su lesión. Una vez recuperado y en plena forma el alemán incluso le ha otorgado la titularidad, solo perdida por algunos problemas musculares.

Marc Bernal se encuentra convocado por Luis de la Fuente para el grupo de apoyo de la selección española

El buen año de Marc Bernal en el Barcelona incluso le ha hecho ser convocado por Luis de la Fuente para el grupo de apoyo que componen nueve jugadores en la preparación del Mundial. No estará en la cita de Estados Unidos, Canadá y México, pero el seleccionador tiene muy en cuenta al jugador azulgrana que no sería descartable que apareciera en convocatorias de la temporada que viene.

Detalles que muestran la proyección de Marc Bernal que esta temporada ha disputado 33 partidos con la camiseta del Barcelona. En ellos el centrocampista ha anotado cinco goles, una interesante cifra para ser un centrocampista posicional, y ha dado una asistencia. Prestaciones de un jugador en crecimiento que su club quiere reconocer con una mejora de contrato.

Marc Bernal, un futbolista apetecible para muchos clubes

El nivel de Marc Bernal ha provocado que varios clubes hayan puesto sus ojos en él. Su juventud y nivel lo hacen apetecibles para muchos, aunque la intención del futbolista es seguir con su proyección en el equipo del Camp Nou. El tiempo dirá pero todo apunta a que el crecimiento debe mantenerse en el tiempo.

Con tan solo 19 años está llamado a ser otra de las piezas de la factoría de la cantera que pueda integrar con mayor peso aún la plantilla del Barcelona. De ahí ese deseo de la entidad de proponerle en unos meses una mejorar de sus condiciones.