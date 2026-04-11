Iñigo Pérez, antes de visitar al Mallorca: "Sabemos que Muriqi nos tiene cogida la medida y debemos solucionarlo"

El entrenador del Rayo Vallecano ha comparecido en la previa del encuentro contra el equipo de Demichelis en Son Moix, dónde avisó del nivel del delantero de Kosovo y aprovechó para hablar del estado de Batalla

El Rayo Vallecano afronta mañana a las 16:15 horas el encuentro ante el Mallorca en Son Moix. Los de Iñigo Pérez vienen de cosechar buenas noticias tras las victorias frente al Elche y el AEK, ambas en Vallecas. Tras ello, toca visitar al conjunto de Demichelis, por lo que el técnico del equipo franjirrojo ha hablado en la rueda de prensa previa.

Iñigo Pérez ha hablado del estado de Batalla, que hizo saltar las alarmas tras el partido de Conference League. Además, el técnico del Rayo Vallecano ha valorado precisamente del duelo del pasado jueves ante el AEK, la visita al Mallorca de mañana domingo y otros temas como la situación de Óscar Trejo.

Iñigo Pérez destaca la victoria ante el AEK en Conference League

Por un lado, Iñigo Pérez valoró el estado de Batalla y sus opciones de entrar en la convocatoria para visitar al Mallorca: "Tenemos el entrenamiento de hoy para ver cómo van evolucionando los jugadores que jugaron el otro día. Batalla forzó en la segunda parte y a ver qué tal evoluciona hoy".

El técnico del Rayo Vallecano quiso darle importancia a la victoria ante el AEK en Conference, que deja encarrilada la eliminatoria, a falta del partido de vuelta en Atenas: "Creo que es importante hablar sobre esto. La ilusión que se vivió el otro día todavía deja resquicios, pero creo que es importante centrarnos en el partido de mañana. Es trascendental para el objetivo. Cualquier alarma que lleve a Atenas debemos posponerla".

Iñigo Pérez reconoce las dificultades de Son Moix

Por otro lado, Iñigo Pérez ha resaltado las dificultades cuando visitan al Mallorca en Son Moix, además de la amenaza de Muriqi: "No somos capaces de, cuando jugamos en Son Moix, estar cómodos. No estamos cómodos ni encontramos nuestra forma de juego. Creo que hay que revisar por qué sucede y saber que hay jugadores que, cuando tienen este acierto contra el Rayo, no es casualidad. Sabemos que Muriqi nos tiene cogida la medida y debemos solucionarlo".

Iñigo Pérez quiso volver a comentar la situación de Óscar Trejo: "Creo que la mejor noticia fue que lo vimos disponible el otro día en el banquillo. Más allá de que él quiera expresarse, son asuntos personales. El otro día, en el partido contra el AEK Atenas, estuvo feliz. Creo que es un capítulo que, más allá de su libertad de expresión individual, yo no me voy a pronunciar aquí".

Iñigo Pérez, sobre la importancia de ganar en casa y a domicilio

Sobre el nivel del Mallorca, Iñigo Pérez apuntó que "ganaron al Madrid. Espero un inicio potente y estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos, y llegamos en buen momento".

Por último, Iñigo Pérez habló de la importancia de ganar en casa y a domicilio: "Al principio, fuera de casa encontrábamos los puntos y en casa no. Luego esto cambió. Yo creo que el año pasado tenemos un partido de referencia, que es el partido que jugamos en Vitoria. Sabíamos que, si conseguíamos esos tres puntos fuera de casa, era muy importante. Creo que es un poco ese escenario. Debemos evocar esa alegría".