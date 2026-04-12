Mallorca - Rayo Vallecano: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Demichelis e Iñigo Pérez afrontan un duelo en Son Moix en el que apuntan a introducir novedades en sus respectivas alineaciones. Los locales, por lesiones recientes en su plantilla y los visitantes por el partido del pasado jueves de Conference League

Mallorca y Rayo Vallecano se citan en el día de hoy en Son Moix, en el choque correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Los de Demichelis reciben al conjunto de Iñigo Pérez tras la victoria ante el Real Madrid gracias al gol de Muriqi en los últimos minutos. Por su parte, el equipo franjirrojo viene de llevarse el triunfo del enfrentamiento ante el AEK, además de contra el Elche en el último duelo del campeonato doméstico.

Demichelis, con bajas importantes para recibir al Rayo Vallecano

Demichelis afronta un nuevo partido de LaLiga en su disputa para conseguir la permanencia en Primera División. El Mallorca es decimosexto con 31 puntos y necesita seguir sumando de tres para lograr el objetivo. No obstante, el técnico argentino no podrá contar, por el momento, con Raíllo, Jan Salas y Mateo Joseph, por lesión, y Valjent, por acumulación de tarjetas amarillas.

Iñigo Pérez, con la duda de Batalla a Son Moix

Por su parte, Iñigo Pérez mantuvo la duda con la presencia de Batalla en la convocatoria para visitar Son Moix: "Tenemos el entrenamiento de hoy para ver cómo van evolucionando los jugadores que jugaron el otro día. Augusto forzó en la segunda parte y estamos en esa línea de ver la evolución".

¿Dónde ver por TV el partido entre el Mallorca y Rayo Vallecano de LaLiga?

El encuentro entre el Mallorca y Rayo Vallecano dará comienzo hoy domingo 12 de abril a las 16:15 horas en Son Moix. De esta manera, el choque podrá seguir en directo a través de Movistar+ y LaLiga TV, que ofrece los partidos, junto con DAZN, esta temporada del campeonato doméstico.

Mallorca No Iniciado - Rayo

¿Cómo seguir online el partido Mallorca - Rayo Vallecano de LaLiga?

Por otro lado, además de poder verlo a través de los canales mencionados, puedes seguir el partido entre el Mallorca y el Rayo Vallecano, de manera online, a través del directo que ofrece ESTADIO Deportivo en su página web. En la misma, este medio le ofrecerá el minuto a minuto con todo lo que ocurra en el Estadio de Son Moix. Tras la finalización del choque entre los de Demichelis e Iñigo Pérez, ESTADIO le ofrecerá la crónica con lo que haya pasado en el escenario del encuentro, así como las declaraciones de ambos entrenadores y protagonistas del mismo

Alineaciones probables del Mallorca - Rayo Vallecano

Mallorca: Leo Román, Maffeo, David López, Omar Mascarell, Mojica, Sergi Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre, Luvumbo y Muriqi

Rayo Vallecano: Batalla/Cárdenas, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría, Unai López, Pathé Ciss, Ilias Akhomach, Isi Palazón, Álvaro García y Jorge de Frutos