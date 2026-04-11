Demichelis: "No hay ninguna ventaja para nosotros en que el Rayo Vallecano haya jugado el jueves"

El técnico del Mallorca compareció, en sala de prensa, en la previa del choque frente al conjunto de Iñigo Pérez en Son Moix, dónde lamentó las bajas de Raíllo y Mateo Joseph por lesión

El Mallorca recibirá al Rayo Vallecano en el día de mañana en Son Moix, en el choque de la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Por ello, Demichelis, como viene siendo habitual, atendió a los medios de comunicación en sala de prensa para valorar la cita ante los de Iñigo Pérez, que vienen de conseguir el triunfo de Conference League.

Demichelis lamenta las lesiones de Raíllo y Mateo Joseph

En este sentido, Demichelis habló en rueda de prensa sobre las bajas en la convocatoria: "Me gustaría lograr de una vez por todas es dejar la portería a cero, es lo que me da más alegría. Sin Raíllo y sin Valjent, sería la demostración de que el fútbol es maravilloso".

Sobre ello, Demichelis apuntó que "a la ingrata lesión de Raíllo se suma la de Mateo Joseph. Cuando pasa jugando al fútbol es parte de esta profesión. Creo que ya ha descargado lo que tenía que descargar. Ya quiere operarse y quiere empezar a recuperarse. Es un periodo donde todos debemos estar cerca de él para poder apoyarle".

Demichelis y las sensaciones tras derrotar al Real Madrid

Además, Demichelis comentó que "los dos son pérdidas muy importantes. Necesitamos de todo el grupo. Exijo durante la semana para que todos den su mejor nivel. Estoy contento de poder contar con Marash, pero no está al 100% para empezar. Está ansioso por querer ayudar. Con respecto a Omar es probable que tenga que repetir en esa posición".

Demichelis habló de las sensaciones tras derrotar al Real Madrid: "Has ganado a uno de los equipos más grandes del mundo. Inconscientemente todo el mundo se relaja. Di dos días libres para que el jugador lo pueda disfrutar merecidamente, pero desde el tercero quería que estuviesen enchufados. No estará la permanencia hecha si se gana al Rayo y, al contrario, si se pierde. Ganar después de ganar sería bonito para demostrar que estamos creciendo".

Demichelis descarta ventaja por el partido del Rayo en Conference

Por otro lado, Demichelis descartó cierta ventaja por el hecho de que el Rayo Vallecano venga de jugar el pasado jueves: "Hay que estar súper intensos todo el partido. A pesar de que jugó, el resultado le permite hacer rotaciones. Cuando ganas no hay cansancio ni molestias. No hay ninguna ventaja para nosotros en que el Rayo haya jugado el jueves. Se llenaron de fortalezas, no de dudas. Para nosotros, creo que el partido llega cuando el equipo tiene las ideas claras. El Rayo no va a venir a esconderse".

Por último, Demichelis confirmó sus intenciones para el once titular: "Es difícil para el jugador entender que si se ganó y jugó bien no le toca salir de inicio. El partido de turno es totalmente diferente al que pasó. El grupo y la necesidad están por encima de todo. La plantilla ha entendido de manera inmediata que no nos vamos a salvar de manera individual. No va a haber grandes sorpresas en el once para mañana. Me puso muy feliz ver el nivel de Zito y Darder. Los puse como ejemplo durante la semana. Esta profesión no miente. El que trabaja tiene su recompensa".