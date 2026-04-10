Marcelino, sobre sus posibles sustitutos: "Cuando no estás renovado, se barajan nombres"

El Villarreal CF afronta una de las salidas más exigentes del tramo final de temporada. El equipo dirigido por Marcelino García Toral visita al Athletic Club en San Mamés con el objetivo de consolidar su posición en la zona alta de LaLiga, mientras el entrenador mantiene su futuro en el aire

A falta de ocho jornadas para el cierre de LaLiga, cada punto cobra un valor determinante. El Villarreal busca asentarse en los puestos de la Champions League, mientras que el Athletic apura sus opciones para engancharse a la lucha europea.

En la previa del encuentro que se disputará en San Mamés dentro de la jornada 31, el técnico groguet, Marcelino García Toral, hizo un repaso a las últimas salidas de su equipo, el nivel del conjunto bilbaíno, y habló de los posibles sustitutos que se barajan, si decidiera no renovar.

Un partido marcado por la exigencia

Marcelino no dudó en señalar la dificultad del encuentro. El técnico asturiano espera un duelo de máxima intensidad, especialmente por el contexto y el escenario. “Espero un partido muy difícil, ya que el Athletic en su campo es un equipo muy poderoso”, explicó.

El regreso a San Mamés añade un componente emocional para el entrenador, que guarda un recuerdo especial de su etapa en el club vasco. Además, la coincidencia con la jornada retro de LaLiga añade un matiz simbólico al encuentro: “Los partidos en San Mamés siempre son especiales, por el ambiente. Si encima coincide con esta jornada, aún lo será más”.

Las claves: intensidad y eficacia

Más allá del contexto, Marcelino fue directo al analizar lo que necesita su equipo para competir. El mensaje es claro: sin igualar la intensidad del Athletic, no habrá opciones.

El técnico subrayó tres aspectos fundamentales: trabajo defensivo sólido, capacidad para competir en duelos físicos y mayor acierto en el último tercio. “Debemos igualar su intensidad y estar mejor con el balón en ataque, algo que no logramos en Girona”, reconoció.

La última derrota ante el Girona ha dejado señales de alerta en el equipo groguet, que no ofreció el nivel esperado fuera de casa.

El problema a domicilio

Uno de los puntos que más preocupa al entrenador es la pérdida de fiabilidad lejos de La Cerámica. Aunque los números globales no son negativos, la tendencia reciente genera dudas. “Últimamente hemos perdido solvencia como visitantes y debemos recuperarla”, admitió.

Con cuatro partidos fuera aún por disputar, el Villarreal sabe que mejorar en este aspecto será clave para asegurar la presencia en la próxima Champions League.

La situación del Athletic y el contexto competitivo

El rival llega con la plantilla prácticamente al completo, algo que no ha podido disfrutar durante buena parte de la temporada. Eso eleva aún más el nivel de exigencia para los visitantes. A pesar de la diferencia de puntos en la clasificación, Marcelino no se fía: “Es un equipo con una gran plantilla que siempre te exige muchísimo”.

El Athletic, dirigido por Ernesto Valverde, afronta el partido con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por Europa, con el recuerdo de la dolorosa derrota ante el Getafe.

Su futuro, en el aire

Más allá del partido, el técnico también fue cuestionado por su situación personal. Su contrato finaliza el 30 de junio y, por ahora, no hay acuerdo de renovación.

Marcelino restó dramatismo a los rumores sobre posibles sustitutos: “Es algo normal. Cuando no estás renovado, se barajan nombres. No ha cambiado nada”. El entrenador asume la incertidumbre como parte del cargo, aunque el desenlace de la temporada podría influir en su continuidad.

Un duelo que puede marcar el final de curso

El enfrentamiento en San Mamés no es un partido más. Es una prueba directa para medir las aspiraciones reales del Villarreal en este tramo final.

Con el equipo como tercer clasificado y la plaza a Champions en juego, el margen de error queda reducido y el mensaje de Marcelino es claro: el equipo necesita dar un paso adelante. Porque en escenarios como San Mamés, cualquier error, se acaba pagando.