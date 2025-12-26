Bellerín carga contra el fútbol y LaLiga: "Es como el teatro Romano y solo se utiliza para fines económicos"

El lateral bético analizó en lo que se ha convertido el Deporte Rey a su juicio y criticó el escaso compromiso de las altas instancias con causas humanitarias, a la par que habla de "manos negras" en las redes sociales

Héctor Bellerín nunca deja indiferente a nadie cuando toma la palabra por su extraordinaria capacidad de análisis y un discurso completamente diferente a la media en el deporte rey, ni mejor ni peor, diferente, siempre con reivindicaciones claras y tomándose su profesión de manera peculiar.

Así, en una entrevista en El Mundo cargó duramente contra el fútbol actual y explicó de lo que le ha privado durante su vida. "Se ha convertido en el teatro romano. Entiendo que haya gente con formas de vida precarias y estresadas y el campo de fútbol se convierte en un momento para vaciarse. Sabemos que repartimos mucha felicidad, pero parece que en el estadio se pueden hacer cosas que no podrías hacer jamás en la calle. Si esta es una sociedad crispada, las 60.000 personas del estadio, también. Se permite por motivos históricos", señaló el lateral, que cree que esto solo ocurre en el fútbol.

"En un partido de tenis no sucede. Solo en el fútbol se generan espacios donde ciertos grupos se sienten respaldados. Y el fútbol no es solo eso: hay gente que viene a pasárselo bien en familia. Es un lenguaje universal, pero un estadio no acepta que cualquier persona entre ahí. Hay colectivos que no se sienten aceptados", indicó Bellerín, que lamenta que el fútbol no utilicé su tremendo poder para una serie de causas en las que no se implica.

"Con el genocidio de Gaza, por ejemplo: el fútbol tiene un poder enorme a unos niveles que ni imaginamos y no se hacía nada. La gente decía 'hay mucha gente joven que os escucha y es importante', pero en comparación con lo que La Liga o los clubes grandes de este país pueden hacer… nada. Y eso es muy frustrante. Hay una capacidad enorme que no se utiliza para nada más que para intereses puramente económicos", señaló con rotundidad el futbolista bético, que, mirando atrás, deja claro que ser futbolista no es tan idílico, independientemente de las sumas de dinero que se ganan en la elite.

El plan de Bellerín cuando acabe su carrera

"Me encantaría poder ir a la universidad cuando termine mi carrera en el fútbol. Tampoco lo romantizo. Hay quien lo compagina con el trabajo y es una época de estudio y de dudas. Me he perdido cumpleaños y momentos familiares importantes y cotidianos porque vivía fuera o estaba de viaje. Esta industria te obliga a no estar. Esos momentos ya no se van a recuperar y el tiempo empieza a pesar de forma distinta. Te lo vas planteando un poquito más", indicó Bellerín, que también fue contundente con las redes sociales.

Duro con las redes sociales

"Soy una persona que cambia y aprende. Ahora te estoy contando esto, pero a lo mejor dentro de seis meses te digo que no me apetece pasar por mi casa. Yo no me encasillo, pero estamos a merced de esas manos negras de las redes que crean sus formas. Un día te toca y otro no. Intento distanciarme. Es ruido constante. Están hechas para que las leas. Es como tener una relación sana con el tabaco o con el alcohol: no existe. Como me pille con la guardia un poco baja, me lo puedo comer con patatas y pasar un día horroroso", apuntó.