Triple golpe para el Bayern: Davies, Musiala y Urbig caen lesionados

El Bayern de Múnich sufre un contratiempo tras su goleada en Champions al confirmar las lesiones de Alphonso Davies, Jamal Musiala y Jonas Urbig

La contundente victoria del Bayern de Múnich por 1-6 ante la Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions League dejó un sabor agridulce en el conjunto bávaro. A pesar del resultado aplastante en Bérgamo, el equipo dirigido por Vincent Kompany terminó el partido con varias preocupaciones médicas tras confirmarse las lesiones de Alphonso Davies, Jamal Musiala y Jonas Urbig.

El club alemán comunicó este miércoles el parte médico de los tres futbolistas, que deberán permanecer fuera de los terrenos de juego durante un tiempo. Aunque el Bayern no ha especificado con exactitud los plazos de recuperación, las bajas llegan en un momento importante de la temporada, con el equipo compitiendo en Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania.

Davies vuelve a caer tras su reciente regreso

El caso que más preocupa en el vestuario muniqués es el de Alphonso Davies. El lateral canadiense había ingresado al campo tras el descanso, pero su participación duró poco más de veinte minutos. En el minuto 70, con el marcador ya totalmente favorable al Bayern, el defensor se desplomó sobre el césped sin contacto previo y mostró claros gestos de frustración.

Las pruebas médicas confirmaron que el internacional canadiense sufre una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. La situación resulta especialmente amarga para el jugador, ya que apenas llevaba unas semanas de regreso después de superar una grave lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo varios meses apartado de la competición.

Su recaída supone un golpe para el técnico Vincent Kompany, que contaba con el explosivo lateral para afrontar el tramo decisivo del curso.

Musiala vuelve a sentir molestias en el tobillo

Otro de los nombres propios del parte médico es Jamal Musiala. El talentoso mediapunta abandonó el terreno de juego cojeando durante el tiempo añadido tras notar molestias en su tobillo izquierdo, una zona especialmente sensible para él.

Según informó el club, el futbolista sufre una reacción dolorosa en esa articulación, la misma que se lesionó el pasado verano durante el Mundial de Clubes, cuando sufrió una fractura de peroné. Aquella lesión lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante gran parte del inicio de temporada, por lo que en el Bayern existe cautela para evitar una recaída más seria.

La evolución del internacional alemán será seguida de cerca por los servicios médicos del club en los próximos días.

Preocupación en la portería por la conmoción de Urbig

El tercer contratiempo afecta al guardameta Jonas Urbig, considerado uno de los porteros con mayor proyección del fútbol alemán. El arquero sufrió una conmoción cerebral, lo que obligará a seguir el protocolo médico correspondiente antes de poder regresar a la competición.

Esta situación complica los planes de Kompany bajo palos, ya que el Bayern también arrastra los problemas físicos de Manuel Neuer, que recientemente sufrió una lesión muscular en la pantorrilla.

Un calendario exigente para el Bayern

A pesar de estos contratiempos, el Bayern mantiene una posición sólida en el plano deportivo. El conjunto bávaro lidera la Bundesliga con una amplia ventaja y tiene muy encarrilada la eliminatoria europea tras la goleada en Italia.

Sin embargo, con varios jugadores importantes en la enfermería, el técnico belga deberá gestionar con cuidado una plantilla que afronta semanas decisivas entre la lucha por el título liguero, la Champions y la Copa alemana.