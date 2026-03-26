Rodri, sobre su posible fichaje por el Real Madrid: "No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo"

El futbolista del Manchester City, que acaba contrato en junio de 2027, apuntó que el hecho de haber jugado en el Atlético de Madrid no le impide vestir la camiseta del conjunto blanco en el Bernabéu

Rodri afronta el último año con contrato en el Manchester City, que pone punto final en junio de 2027. Por ello, los rumores sobre un posible fichaje por el Real Madrid siguen dando de qué hablar. En este sentido, el mediocentro de 29 años, durante su concentración con la selección española, ha concedido una entrevista dónde ha vuelto a ser preguntado por una incorporación al conjunto blanco. De esta manera, el ex del Villarreal ha dejado claro que el hecho de haber vestido los colores en el Atlético de Madrid no le impide defender al equipo merengue en el Bernabéu.

Rodri, sobre la polémica del Balón de Oro con Vinicius

En este sentido, Rodri ha sido entrevistado, en el Radioestadio Noche de Onda Cero, para empezar hablando del Balón de Oro y la polémica con Vinicius: "Creo que quisieron enfrentarnos a Vinicius y a mí y para nada, yo siento un gran respeto por él, por todo lo que hizo además ese año...al final son otras personas, terceras personas las que deciden quién gana en Balón de Oro. En la Gala del Balón de Oro no me preparé nada, no sabía que iba a ganar...pero ahí te acuerdas de los momentos importantes que han pasado en tu vida como futbolista. Con el Balón de Oro hay muchas cosas que cambian pero yo lo que intento es que no me cambie a mí".

Por otro lado, Rodri habló de Simeone y Guardiola y su salida al Villarreal: "El camino hacia el éxito Simeone y Guardiola lo ven de forma diferente, tienen cosas muy parecidas pero luego son muy diferentes. Fui yo el que tomé la decisión de salir del Atlético al Villarreal. Hubo un tema físico porque es cierto que yo con 16 años no había pegado el estirón, lo hice justo cuando llegué al Villarreal. Simeone supo detectar lo que a mí me faltaba, me apretó en la parte competitiva, en la táctica, en la agresividad...aprendí mucho con él. No me esperaba volver al Atlético, me hicieron una oferta irrechazable, pero les dije que tenía un acuerdo con el Villarreal para renovar y ampliar la cláusula".

Rodri habla del Mundial y su posible fichaje por el Real Madrid

Rodri comentó sus sensaciones de cara al próximo Mundial y la clave con Luis de la Fuente: "Desde que llegó Luis de la Fuente tuvimos una consigna muy clara: cada partido vivirlo como una final. Fuimos demostrando nuestro potencial poco a poco. La clave es tener un bloque en continua mejora, en continua aspiración. Estoy convencido de que España va a estar ahí. España ganó un Mundial con dos pivotes defensivos. La riqueza que tiene De la Fuente para poder combinar muchas piezas es clave. Al Mundial vamos a ganar. Nunca hemos tenido dudas con ese equipo, sabíamos la materia prima que había".

Por último, Rodri fue preguntado por un posible fichaje por el Real Madrid, algo que viene siendo noticia desde el año pasado y fue fruto de debate, a lo que respondió de manera muy clara: "Haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid, hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo". Sobre si ha escuchado que a Florentino Pérez y el director general del conjunto blanco les gusta su figura, apuntó que "no lo sé... Hablan con mi agente". Además, Rodri destacó que le gustaría regresar a España y confirmó la fecha de caducidad de su contrato con el Manchester City: "Me gustaría volver, sí. Evidentemente. Me queda un año de contrato, habrá un punto en el que habrá que sentarse a hablar y a dialogar".