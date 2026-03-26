España se la juega con Thiago Pitarch: Marruecos aprieta y su futuro sigue abierto

Thiago Pitarch ha decidido continuar con la Selección española en categorías inferiores pese a tener la opción de subir a la sub-21, una elección que no cierra su futuro internacional y que mantiene a Marruecos en la carrera por convencerle antes de que debute con la absoluta

Thiago Pitarch está en el centro de una de las decisiones más delicadas del fútbol base español. La Federación española le ofreció en este parón dar el salto a la sub-21, pero el jugador del Real Madrid ha optado por seguir su camino en categorías inferiores, una elección que deja su futuro internacional completamente abierto.

Porque, aunque su intención es seguir vinculado a España, la realidad es otra: mientras no debute con la Selección absoluta, sigue siendo seleccionable por Marruecos. Y ahí es donde empieza el problema.

La decisión que no cierra su futuro con España

Según desveló el periodista Marcos Benito en ‘El Chiringuito’, la RFEF dio a Pitarch la posibilidad de elegir entre la sub-19 y la sub-21 en este parón. Una situación poco habitual para un jugador de solo 18 años.

El centrocampista ha preferido mantenerse en la sub-20, donde tiene un papel más importante en plena lucha por la clasificación al Europeo. Sin embargo, ese paso atrás en su progresión inmediata también tiene una consecuencia directa: España no puede blindarlo todavía.

Marruecos entra en escena con una propuesta difícil de igualar

Mientras España gestiona su crecimiento con calma, Marruecos ha acelerado. La Selección marroquí ve en Pitarch una oportunidad de futuro y ha activado todos los mecanismos para convencerle, como ya ocurrió con su compañero en el Real Madrid, Brahim Díaz.

La oferta del país africano es clara: dar el salto directo a la Selección absoluta y abrirle la puerta del Mundial de 2026, una opción que, en España no está sobre la mesa.

Además, el proyecto no es solo deportivo. Marruecos está dispuesto a hacer un esfuerzo importante para atraer tanto al jugador como a su entorno, lo que aumenta la presión sobre una decisión que aún no está tomada.

Un escenario que preocupa en la Federación

En la RFEF son conscientes de que el tiempo juega un papel clave. Cada convocatoria sin debut en la absoluta mantiene abierta la puerta a un cambio de Selección.

Con el recuerdo de casos de jugadores en su misma situación que acabaron optando por otras Selecciones, la RFEF le sigue muy de cerca. El talento está identificado, pero todavía no asegurado.

España gana tiempo, pero no cierra el caso

La decisión de Pitarch de seguir en la sub-20 permite a España mantenerle dentro de su estructura, pero no resuelve el problema de fondo. Su futuro internacional sigue en juego.

A sus 18 años, el centrocampista vive un momento clave en su carrera. Su progresión le acerca a la élite, pero también le obliga a tomar decisiones que pueden marcar su trayectoria a largo plazo, mientras el jugador ya alcanza un valor de 20 millones de euros a nivel de clubes.

España mantiene la ventaja, Marruecos aprieta y, mientras no llegue el debut con la absoluta, la historia sigue abierta.