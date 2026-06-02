La Junta Electoral entra en escena y contradice a Enrique Riquelme

Niega, a través de un comunicado, que haya facilitado censo alguno a las candidaturas a las elecciones del Real Madrid, tal y como había manifestado el empresario alicantino

A falta de cinco días para que se celebren las elecciones a la presidencia del Real Madrid, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos, la campaña toma temperatura. Tanto es así que la Junta Electoral ha tenido que salir al paso para asegurar que "no facilitó" el censo electoral a las candidaturas.

Todo después de las palabras de Enrique Riquelme que denunció en la Cadena SER que "sólo una de las candidaturas" custodiaba el censo electoral, algo que calificó de "grave", en referencia al envío de votos por correo a los socios y en alusión a la oficina de su oponente en las elecciones del 7 de junio y actual mandatario, Florentino Pérez.

La Junta Electoral del Real Madrid comunica que no ha facilitado censo electoral a ninguna candidatura

Estas palabras han provocado la reacción de la Junta Electoral que se ha expresado este martes a través de un comunicado. Ha negado que el censo electoral se haya "facilitado a ninguna candidatura". Del mismo ha explicado que se "ha transmitido a las dos candidaturas, por escrito, el procedimiento para que puedan enviar información, documentación y material a los socios". También ha detallado que a Riquelme se le notificó "en persona" el día que presentó su candidatura.

"En las normas se explica que las candidaturas deben facilitar a la Junta Electoral la información, la documentación y el material que quieren enviar a los socios y el club se ocupa del envío", ha añadido la Junta Electoral en su comunicado donde relata que "con la finalidad de reforzar la transparencia y la confianza en la integridad del procedimiento de custodia del voto por correo, las candidaturas que lo soliciten podrán designar a uno de los interventores válidamente acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la sala habilitada para la custodia de los votos".

La Junta Electoral, que ha manifestado su "preocupación" por las afirmaciones de Enrique Riquelme todo "se ajusta al procedimiento y la normativa vigente" y ha pedido "respeto" por el proceso electoral que culminará el próximo 7 de junio con las votaciones en el Pabellón de Valdebebas.

Unas elecciones históricas en el Real Madrid con dos candidatos 20 años después

Las elecciones en el Real Madrid son algo histórico, en el sentido que desde hace 20 años no hay más de una candidatura presentada. Habría que remontarse al año 2006 para encontrar el último precedente. Entonces fueron cinco los presidenciales. La victoria fue para Ramón Calderón. Se impuso a los candidatos Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, Julián Palacios y Arturo Baldasano. Luego llegaron elecciones posteriores con Florentino Pérez como único candidato, esto es en los años 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025.

Ahora después de que Florentino Pérez convocara elecciones hace algunas semanas por sorpresa son dos las candidaturas. El empresario Enrique Riquelme dio el paso al frente después de que su figura apareciera en quinielas para citas electorales anteriores en las que finalmente no dio el paso de presentarse formalmente. Los socios decidirán ahora el domingo 7 de junio.