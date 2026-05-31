Enrique Riquelme saca la artillería pesada contra Florentino Pérez: "Hoy es un día de caretas fueras"

El candidato a la presidencia del Real Madrid eleva el tono de su discurso a siete días de las elecciones, atacando al actual presidente: "Hoy sabemos su plan: vender una parte del club"

Enrique Riquelme va a por todas. El candidato a la presidencia del Real Madrid ya no se guarda nada a siete días de las elecciones y esta tarde, ante su sede electoral, Riquelme ha elevado el tono y no ha dudado en reconocer que las próximas elecciones "son directamente un referéndum sobre la venta" del club blanco, para lo que necesita "la mayor movilización de la historia para frenar la mayor amenaza", la venta del club.

"Se confirma lo que algunos todavía dudaban y que fue el principal motivo que me movió a dar el paso, después de 20 años, a presentarme de manera inesperada en estas elecciones al Real Madrid, que es el miedo a la venta del club después de más de 120 años", afirmó Riquelme tras entrevista de Florentino Pérez en El País donde habla del modelo de club que quiere implantar en el Real Madrid.

"Ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club y ha cruzado una línea roja. Esta semana iré al notario a firmar mi compromiso de que nunca venderé el club, le invito a que me acompañe. Estas elecciones ya no son unas elecciones normales, son un referéndum sobre vender o no el club", ha recalcado.

Sobre esa propuesta presentada por Florentino Pérez, Enrique Riquelme ha dejado claro que es un paso más para la privatización del club: "Me parece determinante que fuera caretas, en mitad de una campaña, claramente dice que va a privatizar el club. El club tiene que ser 100% de sus socios. Hoy es un día que están las caretas fuera".

El arriesgado plan de futuro de Florentino

"Hoy sabemos su plan: vender una parte del club (dice que un 5% a alguien de afuera), convocar, nada más cerrarse las urnas, una asamblea controlada y un referéndum a toda prisa para cambiar el modelo societario y borrar de un plumazo más de 120 años del club. Dice que es un 5 o un 10% y que eso no, no es nada. Hay que recordarle que él controla poco más del 10% de ACS y controla totalmente la compañía", agregó Riquelme.

"El riesgo no es solo cuánto se vende, el riesgo es abrir la puerta. Nadie compra una parte del mejor club del mundo a cambio de nada. Y el problema nunca es el tamaño del primer paso, es abrir la puerta porque el modelo de club de los socios, una vez debilitado, no se recupera. Ningún club europeo que ha iniciado este proceso ha vuelto atrás", recordó.

Quiere un debate cara a cara

Por último, Enrique Riquelme atacó a la que según es la figura de un debilitado Florentino Pérez. "El Florentino Pérez de hace 20 años nunca hubiera abierto la mano a la venta. El Florentino de hace 20 años no tendría miedo a un debate televisado. Dada la gravedad de la situación se lo ofrezco también al señor Anas Laghrari (asesor de Pérez), que es el que está detrás de esta venta del club. Los socios se merecen un debate sobre un tema tan crucial", añadió.

"Florentino ha sido un gran presidente, pero eso no le da derecho a vender el club. Nadie es más grande que el Real Madrid. Nadie, ni siquiera Florentino Pérez. Pido al madridismo que el resultado de estas elecciones sea el mensaje más claro posible: el Real Madrid no se vende. Necesitamos la mayor movilización de la historia para frenar la mayor amenaza al club de nuestra historia. A todos los socios del Real Madrid les pido que nuestra voz vale más que cualquier fondo, y que vuestro voto en estas elecciones decidirá el futuro del club", concluyó.

Los fichajes de Riquelme

Otro de los puntos más esperados de la candidatura de Enrique Riquelme es el del entrenador elegido para coger las riendas del banquillo así como los nombres de posibles fichajes. "Estos días seguiremos dando nombres, tanto del cuerpo técnico que nos acompañe, en todos los niveles, y nombres de la parte deportiva, de grandes jugadores. Puedo adelantar que el próximo miércoles daremos una de las grandes estrellas de futbolistas dentro de nuestra candidatura", señaló en un acto reciente con peñas y socios del Real Madrid en Málaga.

Sin embargo, unas horas más tarde, en una entrevista a 'Tiempo de Juego', de la Cadena Cope, Riquelme dejó caer el nombre de Rodri, del Manchester City. "Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid", desvelaba el candidato a la presidencia del conjunto blanco, aunque en las últimas horas, desde el entorno del futbolista, se ha negado que haya algún tipo de acuerdo con la candidatura de Enrique Riquelme para fichar por el Real Madrid si el próximo domingo sale vencedor de las urnas, pero sí han reconocido que hay contactos.