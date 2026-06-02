Florentino Pérez contraataca y regalará cada año 'Socia', una camiseta oficial y exclusiva para socios

La candidatura del que ha sido presidente en los últimos años lanza un guiño a los socios del Real Madrid con un indumentaria que entregará anualmente y que no estará a la venta

Florentino Pérez, candidato a la reelección como presidente del Real Madrid, ha querido contraatacar los guiños que Enrique Riquelme, su rival en las urnas, ha venido realizando en las últimas semanas a los socios madridistas que decidirán el próximo domingo el nombre del máximo rector del club. Lo hace con una camiseta especial que regalará.

La candidatura de Florentino Pérez ha anunciado este martes que regalará a los socios la camiseta oficial, denominada la "Socia", que llevará una insignia exclusiva y no estará a la venta. Según ha explicado serán los socios los únicos que podrán llevarla, con la palabra dueño en la misma como "la marca visible de quien pertenece, de verdad, al Real Madrid".

La camisetas regaladas por Florentino Pérez a los socios del Real Madrid serían exclusivas y entregadas anulamente

La entrega de la elástica será anual y cada socio podrá reunir propia colección de camisetas exclusivas, ya que cada modelo será único e irrepetible, por lo que los socios tendrán, según la candidatura de Pérez, "una historia personal cosida, literalmente, a la del club". También explica la candidatura de Florentino Pérez que la idea es "situar al socio en el centro del Real Madrid y reconocer que el mayor patrimonio del club no es solo deportivo ni económico, sino sus 100.000 socios".

Desde el lado de Florentino Pérez también se señala sobre el socio que "frente a quienes querrían un Real Madrid más débil, la candidatura reivindica el orgullo de pertenencia como la mayor fortaleza de la institución".

Enrique Riquelme prometió reducir un 50% el precio del carnet de socio del Real Madrid hasta que se vuelva a ganar la Champions League

Es la respuesta de Florentino Pérez a los guiños que Enrique Riquelme ha ido lanzando hacia los socios y las quejas que ha formulado por el trato que vienen recibiendo y la dejadez en pequeños detalles. El aspirante a la presidencia, por ejemplo, anunciaba una medida para reducir en un 50% la cuota del carnet de socio del Real Madrid hasta que no se volviera a ganar la Champions League.

"El socio tiene problemas reales que han estado desatendidos y que, a veces, ni siquiera tienen nada que ver con lo económico, sino con la falta de voluntad de solucionarlos. Lo que tiene que haber una profesionalización y una jerarquía en la parte deportiva del Real Madrid", decía Enrique Riquelme en una reciente entrevista.

También argumentaba Enrique Riquelme que entre los planes de Florentino Pérez está la privatización del Real Madrid, lo que supondría una pérdida para el socio. El modelo del club ha sido uno de los asuntos estelares en esta campaña electoral que desembocará en las votaciones del domingo 7 de junio en el Pabellón de Valdebebas.

Serán las primeras elecciones con dos candidatos en los últimos 20 años. Una situación que no sucedía desde 2006, cuando fueron cinco los presidenciables. Ramón Calderón se impuso en las urnas en aquella ocasión a Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, Julián Palacios y Arturo Baldasano.