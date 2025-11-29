Mallorca - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

Duelo directo entre dos equipos que pretenden alejarse de la parte baja de la tabla

El primer partido del sábado, es el Mallorca ante el Osasuna en el estadio de Son Moix.

El conjunto mallorquín, está situado en la decimosexta posición y cuenta con 12 puntos -uno más que el Osasuna- en su casillero. En la pasada jornada perdió ante el Villarreal en un partido que empezó ganando con un gol de Samu Costa, aunque tras el tanto el partido fue un asedio de los de Marcelino.

Los resultados del Mallorca cuando juega de local, no son para tirar cohetes, únicamente ha sumado 9 puntos de 18, la mitad de ellos. En las últimas seis jornadas se ha alzado con el triunfo hasta en dos ocasiones, ha sumado un empate y tres derrotas.

Por otro lado, el Osasuna, se encuentra ubicado en la decimoséptima posición -un puesto por encima del descenso- y tiene 11 puntos -empatado con el Girona, que está en la antepenúltima plaza-. En el anterior encuentro, los de Lisci fueron derrotados por una Real Sociedad -muy superior en la segunda parte- que poco a poco está encontrando su mejor nivel.

Mallorca Finalizado 2 - 2 Osasuna Vedat Muriqi 62' (p.), 66' Raúl García 82' F. Boyomo 92'

Los navarros son un desastre fuera de casa, exclusivamente han sido capaces de obtener 1 punto en sus 7 salidas. En los últimos seis partidos, solamente han sumado una victoria y un empate, el resto derrotas. El argumento de Osasuna es el historial contra el rival, positivo con 24 victorias, 25 empates y 19 derrotas.

RCD Mallorca - CA Osasuna: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el Mallorca y el Osasuna, tendrá lugar este sábado 29 de noviembre de 2025, a las 14:00 horas, en el estadio de Son Moix.

RCD Mallorca - CA Osasuna: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar.

RCD Mallorca - CA Osasuna: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Mallorca y el Osasuna, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimocuarta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Jagoba Arrasate, de Alessio Lisci y del resto de protagonistas.