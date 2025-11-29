Mallorca - Osasuna: resultado, resumen y goles

Encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports, donde Mallorca y Osasuna se enfrentarán en Son Moix. Bermellones y rojillos, muy cercanos a los puestos de descenso, necesitan una victoria que les otorgue algo de tranquilidad, en un partido especialmente emotivo para Jagoba Arrasate

El técnico del Mallorca habló en la previa del Mallorca - Osasuna para analizar a su equipo, el estado de forma y la idea de juego tras lo visto en la última jornada

Alessio Lisci mantiene la duda con Budimir contra el Mallorca: "Es una opción de titular pero no al 100%"

El entrenador de Osasuna compareció ante los medios para tratar las diferentes bajas que manejan los rojillos, aclarando el papel de Budimir en el encuentro ante el Mallorca

Mallorca y Osasuna se la juegan a las puertas del descenso. Cerca del ecuador de la temporada, sumar hoy los tres puntos podría ser crucial

"Con equipos como los nuestros tenemos que tener eficacia, quien se pone por delante suele tenerlo menos complicado"."Espero un Osasuna con un 5-2-3, pero tienen riqueza táctica y hay que estar preparado para todo"

Reparto de posesión equitativa entre ambos equipos que, conocedores de la importancia del encuentro, se respetan en este inicio de partido

Parece que el encuentro se decidirá por matices tras unos primeros 15 minutos donde aún no se han estrenado los guardametas

A pesar de ser los visitantes, son los rojillo quiénes llevan la voz cantante. Dos disparos en el encuentro, ningun a puerta y ambos de Osasuna

Samu recibe un balón en la frontal por parte de Mojica y el disparo, que buscaba la escuadra, se marcha por encima del larguero

Virgili cae y pide penalti, el árbitro señala que no hay nada y Sergio Herrera, guardameta rojillo, va a recriminárselo. El conflicto estalla cuando Maffeo agarra al portero y comienzan los empujones

¡Final de la primera parte! Empate sin goles entre Mallorca y Osasuna en una mitad que se calentó en su recta final. Sin grandes ocasiones, el descanso ha de servir para retocar tácticas y planteamientos si los entrenadores no quieren marcharse con un empate

Saque de banda de Osasuna directo al área rival que atrapa el guardameta bermellón. Al hacerse con el esférico choca con Mojica y Rubén García cayendo de espalda sobre el césped. Puede continuar sin dificultades

Muriqi convierte el penalti y adelanta al Mallorca en el marcador. Sergio Herrera adivinó el lado pero no pudo hacer nada para detener el esférico

De nuevo Virgili y Muriqi. El español dribla a la defensa rojilla, da un pase en profundidad al kosovar, y este, con su pierna menos buena, cruza un baalón raso por delante de HErrera. Doblete del 'pirata'

El rojillo quiso internarse en el área del Mallorca desde la banda derecha pero, sin compañía, se vio forzado a hacer un disparo que no inquietó a Bergstrom

Lisci sigue buscando algo que meta de nuevo a su equipo en el partido. En esta ocasión saca a Víctor Muñoz para dar entrada a Barja

Se marcha uno de los protagonistas de la tarde, Virgili, junto a Sergi Darder, para dejar hueco a Asano y Pablo Torre

Entrada muy dura en la frontal que provoca la cartulina para el centrocampista y una gran ocasión para Osasuna

Osasuna decidió no sacar la falta directa. Rubén García pisó el esférico para que su compañero pudiera lanzar sin preocuparse por la barrera. Raúl García opta por un tiro raso que se cuela en la portería ante la atónita mirada de Bergstrom

La defensa bermellona se agolpa en su área y entrega la posesión a los rojillos. Momentos muy duros para el Mallorca

Centro desde la izquierda que, tras ser peinado, remata Boyomo a la media vuelta. El juez de línea levanta el banderín y el árbitro invalida el tanto

El árbitro, tras consultar con el VAR, concede el tanto a los visitantes. Llega el empate nada más empezar el descuento

Los visitantes buscan la remontada con gran intensidad, acorralando al Mallorca en su área, siendo un disparo alto de Aiamr Oroz su ocasión más peligrosa

¡Final del partido! Mallorca 2-2 Osasuna. Los bermellones dejan escapar los tres puntos mientras que los rojillos acaban con su mala racha en las segundas partes igualando el marcador en el descuento

"Un día que empezó desde el primer tiempo esperando un fallo del rival. Luego el segundo hemos marcados dos goles en cuatro minutos, pero el fútbol es así. Si te relajas ante rivales así. Hemos merecido ganar, pero nos han sometido en nuestra casa"

"Nos faltan los tres puntos fuera de casa. Hay que mejorar en defensa y marcar goles". "La sensación es de alegría, nos la dan los aficionados y hay que ser agradecido"

Hasta aquí el partido de hoy. Reparto de puntos entre Mallorca y Osasuna, que no dormirán tranquilos pendientes de los equipos en descenso. Ante irme, dejo la crónica de este encuentro que ha tenido una apasionada segunda mitad. ¡Buena tarde y hasta pronto!

Horario de sobremesa del sábado en LaLiga EA Sports donde Mallorca y Osasuna se enfrentan en Son Moix como parte de la jornada 14. Bermellones y rojillos llegan al encuentro muy necesitados de puntos, tras una mala racha de resultados que los ha llevado a coquetear con el descenso. El equipo de Jagoba Arraste, que vivirá un día muy especial, llega con una ventaja de un punto, el extra de jugar en casa, y con el recuerdo de la valiosa victoria hace dos jornadas. Mientras que los de Lisci llevan seis encuentros sin saber lo que es sumar de a tres.

Así llega el Mallorca

El Mallorca vive un momento de inestabilidad. Si bien es cierto que, en la última jornada, ante el Villarreal, realizaron un gran encuentro, poniéndose primeros por delante en el marcador, la remontado groguet los dejó sin puntos, quedando a solo uno del descenso.

El equipo de Jagoba Arrasate parece haber encontrado el camino al conseguir dos victorias en los últimos cinco partidos, pero necesita ganar estabilidad para alejarse de los puestos de peligro. Jugar en su feudo ante el último equipo clasificado antes de la zona roja debería de darles un extra de motivación para conseguir un triunfo que les de algo de margen.

Con el recuerdo de las grandes victorias ante Sevilla y Getafe, y pendientes de una nueva eliminatoria de Copa del Rey que, visitando al Numancia se prevé dura, el equipo debe de dar un golpe sobre la mesa antes de que sea demasiado tarde.

Así llega Osasuna

Son tiempos oscuros en Pamplona. Alejandro Lisci no es capaz de sacar a flote a Osasuna y ya van seis encuentros seguidos de liga sin conocer la victoria. De estos partidos, solo han conseguido sacar un punto, encadenando ya dos encuentros sin puntuar. Los rojillos, muy mermados por las diferentes bajas, especialmente en defensa, necesitan reaccionar de forma urgente si no quieren caer al pozo de LaLiga.

Asaltar Son Moix no va a ser fácil, y menos para un equipo que aún no ha conseguido ganar a domicilio. Además, la próxima semana se desplazarán hasta Aragón para enfrentar al CD Ebro en la Copa del Rey. Un encuentro clave para dar confianza a una plantilla que parece muy tocada mentalmente.

El objetivo número uno del entrenador italiano deberá ser solucionar el problema con las segundas partes. Y es que el equipo rojillo vie un suplicio cada vez que vuelve al terreno de juego a disputar los últimos 45 minutos. De las trece jornadas disputadas, los rojillos se fueron al intermedio por delante en seis ocasiones. Sin embargo, en ocho partidos el marcador final resultó desfavorable. Un dato muy preocupante para un equipo que, a principio de temporada, no se esperaba estar tan preocupado por su descenso a Segunda división.