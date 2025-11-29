Mallorca - Osasuna: resultado, resumen y goles

Encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports, donde Mallorca y Osasuna se enfrentarán en Son Moix. Bermellones y rojillos, muy cercanos a los puestos de descenso, necesitan una victoria que les otorgue algo de tranquilidad, en un partido especialmente emotivo para Jagoba Arrasate

Mallorca - Osasuna: resultado, resumen y goles
Mallorca - Osasuna, en directo el partido de la jornada 14 de LaLiga - ED
Mallorca

Mallorca

Finalizado2 - 2

Osasuna

Osasuna
GolVedat Muriqi62' (p.), 66'
GolRaúl García 82' GolF. Boyomo 92'

Minuto a minuto

Actualizar narración

Hasta aquí el partido de hoy. Reparto de puntos entre Mallorca y Osasuna, que no dormirán tranquilos pendientes de los equipos en descenso. Ante irme, dejo la crónica de este encuentro que ha tenido una apasionada segunda mitad. ¡Buena tarde y hasta pronto!

Entrevista

Turno para Boyomo

"Nos faltan los tres puntos fuera de casa. Hay que mejorar en defensa y marcar goles". "La sensación es de alegría, nos la dan los aficionados y hay que ser agradecido"

Entrevista

Muriqi habla tras el partido

"Un día que empezó desde el primer tiempo esperando un fallo del rival. Luego el segundo hemos marcados dos goles en cuatro minutos, pero el fútbol es así. Si te relajas ante rivales así. Hemos merecido ganar, pero nos han sometido en nuestra casa"

Silbato

¡Final del partido! Mallorca 2-2 Osasuna. Los bermellones dejan escapar los tres puntos mientras que los rojillos acaban con su mala racha en las segundas partes igualando el marcador en el descuento

Táctica

Osasuna no se conforma

Los visitantes buscan la remontada con gran intensidad, acorralando al Mallorca en su área, siendo un disparo alto de Aiamr Oroz su ocasión más peligrosa

Gol o Balon

¡Gooooool de Osasuna!

El árbitro, tras consultar con el VAR, concede el tanto a los visitantes. Llega el empate nada más empezar el descuento

Gol Anulado

Gol anulado a Osasuna

Centro desde la izquierda que, tras ser peinado, remata Boyomo a la media vuelta. El juez de línea levanta el banderín y el árbitro invalida el tanto

Tiempo añadido

El tiempo extra es de 6 minutos. Nos iremos hasta el 96'

Táctica

Lo intenta Osasuna

La defensa bermellona se agolpa en su área y entrega la posesión a los rojillos. Momentos muy duros para el Mallorca

Tarjeta Amarilla

Amarilla para Lisci

El técnico rojillo ve la cartulina por protestar. Osasuna va perdiendo los nervios con la llegada de los minutos finales

Tarjeta Amarilla

Amarilla para Aimar Oroz

Fea entrada sobre Mascarell que le hace ver la amonestación

Cambio

Osasuna agota sus cambios

Lisci da entrada a Becker y Juan Cruz por Moncayola y Abel Bretones

Gol o Balon

¡Golaaaaazoooo de Raúl García!

Osasuna decidió no sacar la falta directa. Rubén García pisó el esférico para que su compañero pudiera lanzar sin preocuparse por la barrera. Raúl García opta por un tiro raso que se cuela en la portería ante la atónita mirada de Bergstrom

Tarjeta Amarilla

Amarilla para Samu Costa

Entrada muy dura en la frontal que provoca la cartulina para el centrocampista y una gran ocasión para Osasuna

Cambio

Doble cambio en el Mallorca

Se marcha uno de los protagonistas de la tarde, Virgili, junto a Sergi Darder, para dejar hueco a Asano y Pablo Torre

Cambio

Tercer cambio en Osasuna

Lisci sigue buscando algo que meta de nuevo a su equipo en el partido. En esta ocasión saca a Víctor Muñoz para dar entrada a Barja

Disparo Potente

Buen intento de Bretones

El rojillo quiso internarse en el área del Mallorca desde la banda derecha pero, sin compañía, se vio forzado a hacer un disparo que no inquietó a Bergstrom

Cambio

Doble cambio en Osasuna

Osamblea y Budimir abandonan el terreno de juego en favor de Moi Gómez y Raúl García

Gol o Balon

¡Gooooool del Mallorca!

De nuevo Virgili y Muriqi. El español dribla a la defensa rojilla, da un pase en profundidad al kosovar, y este, con su pierna menos buena, cruza un baalón raso por delante de HErrera. Doblete del 'pirata'

Cambio

Cambio en el Mallorca

Sale Mateo Joseph para dar entrada a Antonio Sánchez

Gol o Balon

¡Gooooool del Mallorca!

Muriqi convierte el penalti y adelanta al Mallorca en el marcador. Sergio Herrera adivinó el lado pero no pudo hacer nada para detener el esférico

Silbato

Penalti a favor del Mallorca

Virgili se marchaba solo ante Sergio Herrera, Boyomo llega por detras, agarra al delantero y el árbitro señala la pena máxima

Lesión

Fea caida de Maffeo

El lateral sale desequilibrado de un choque ante Boyomo y se duele del hombro

Parada

Gran parada de Herrera

Disparo de Sergi Darder que coge un efecto atípico, haciendo que el guardameta se esfuerce en exceso

Disparo Potente

Gran ocasión de Herrando

Saque de esquina directo al primer palo donde aparece el central rojillo para cabecear. El esférico se marcha rozando el palo

Lesión

Bergstrom cae dolido

Saque de banda de Osasuna directo al área rival que atrapa el guardameta bermellón. Al hacerse con el esférico choca con Mojica y Rubén García cayendo de espalda sobre el césped. Puede continuar sin dificultades

Silbato

¡Comienza la segunda parte! Veremos como Arrasate y Lisci han afrontado los siguientes 45 minutos

Silbato

¡Final de la primera parte! Empate sin goles entre Mallorca y Osasuna en una mitad que se calentó en su recta final. Sin grandes ocasiones, el descanso ha de servir para retocar tácticas y planteamientos si los entrenadores no quieren marcharse con un empate

Tiempo añadido

Se añade 1 minuto más, nos vamos al 46'

Tarjeta Amarilla

Amarilla para Bretones

Llegó tarde a un balón con Raíllo y acabó pisando duramente al central, el cual necesita que entren las asistencias

Parada

Primera intervención de Sergio Herrera

El Mallorca se activa y hace esforzarse al máximo al guardameta rojillo

Tarjeta Amarilla

Amarilla para Mateo Joseph

El delantero del Mallorca ve también la amonestación por el conflicto anterior

Tarjeta Amarilla

El árbitro estrena las cartulinas con 2 amarillas

Debido a la situación anterior, Sergio Herrera y Maffeo son amonestados

Silbato

Lío en el área de Osasuna

Virgili cae y pide penalti, el árbitro señala que no hay nada y Sergio Herrera, guardameta rojillo, va a recriminárselo. El conflicto estalla cuando Maffeo agarra al portero y comienzan los empujones

Fuera

Osasuna se estrella contra el muro bermellón

Intensifica su ofensiva los rojillos que, tras varios disparos seguidos, no consiguen encontrar potería debido a la defensa del Mallorca

Táctica

Juegada ensayada fallida de Osasuna

Rubén García puso el esférico en busca de Budimir pero se marcha directamente fuera

Disparo Potente

Primer disparo del Mallorca

Samu recibe un balón en la frontal por parte de Mojica y el disparo, que buscaba la escuadra, se marcha por encima del larguero

Táctica

Reina la presión tras pérdida

Ambos equipos salen rápidamente a la presión rival cuando pierden el esférico. Quieren el balón para protegerse de posibles contragolpes

Disparo Potente

Osasuna se acerca sin peligro

A pesar de ser los visitantes, son los rojillo quiénes llevan la voz cantante. Dos disparos en el encuentro, ningun a puerta y ambos de Osasuna

Táctica 2

Se cumple el primer cuarto de hora sin tiros a portería

Parece que el encuentro se decidirá por matices tras unos primeros 15 minutos donde aún no se han estrenado los guardametas

Táctica

Osasuna se coloca sobre 5 defensas

Osambela, Herrando y Boyomo ejercen de centrales, con Bretones y Moncayola como carrileros

Táctica 2

Mallorca crece y se igualan las fuerzas

Reparto de posesión equitativa entre ambos equipos que, conocedores de la importancia del encuentro, se respetan en este inicio de partido

Táctica

Sale muy intenso Osasuna

Los rojillos, hoy vestidos con un blanco roto, encierran en su campo a los locales

Silbato

¡Comienza el partido! Mallorca y Osasuna buscan tres puntos que los alejen del descenso

Exclusiva

¡Suena el himno del Mallorca!

Saltan los titulares al terreno de juego encabezados por el cuerpo arbitral. Va a comenzar la jornada del sábado en LaLiga

Bomba

¡Jugadores a vestuarios!

El Mallorca - Osasuna comienza en tan solo 10 minutos

Entrevista

Arrasate antes del inicio del encuentro

"Con equipos como los nuestros tenemos que tener eficacia, quien se pone por delante suele tenerlo menos complicado"."Espero un Osasuna con un 5-2-3, pero tienen riqueza táctica y hay que estar preparado para todo"

Gol o Balon

Un partido vital

Mallorca y Osasuna se la juegan a las puertas del descenso. Cerca del ecuador de la temporada, sumar hoy los tres puntos podría ser crucial

Explosión

Calientan los protagonistas

Ya están ambos equipos sobre el terreno de juego para preparar el encuentro

Táctica 2

A falta de 30 minutos, repasamos los onces

Mallorca: Bergström; Johan Mojica, Raíllo, Martin Valjent, Maffeo; Samu Costa, Sergi Darder, Omar Mascarell; Jan Virgili, Muriqi, Mateo Joseph

Osasuna: Sergio Herrera; Osambela, Boyomo, Herrando, Abel Betrones; Rubén García, Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Budimir

Exclusiva

Ambiente festivo en los alrededores de Son Moix

Parada

Los guardametas salen a calentar

Explosión

El Mallorca también pone el foco en la juventud

Los bermellones destacan a su joven promesa Jan Virgili

Bomba

Osasuna se encomienda a su futuro

Los rojillos hacen alarde de Aimar Oroz y Víctor Muñoz

Explosión

El Mallorca llega a su casa

Táctica 2

Sorpresas en Osasuna

Lisci pone de regreso como titular a Budimir y rota en algunas posiciones: Sergio Herrera; Osambela, Boyomo, Herrando, Abel Betrones; Rubén García, Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Budimir

Táctica

¡Ya tenemos el once del Mallorca!

Jagoba Arraste saldrá con: Bergström; Johan Mojica, Raíllo, Martin Valjent, Maffeo; Samu Costa, Sergi Darder, Omar Mascarell; Jan Virgili, Muriqi, Mateo Joseph

Bomba

Osasuna ya está en Son Moix

Explosión

Rafa Nadal, homenajeado

El tenista recibirá en Son Moix el Dimoni d´Honor, otorgado por el Mallorca

Entrevista

Alessio Lici habló de las dudas en su once

El entrenador de Osasuna compareció ante los medios para tratar las diferentes bajas que manejan los rojillos, aclarando el papel de Budimir en el encuentro ante el Mallorca

Entrevista

Arrasate valora la situación mallorquina

El técnico del Mallorca habló en la previa del Mallorca - Osasuna para analizar a su equipo, el estado de forma y la idea de juego tras lo visto en la última jornada

Gol Anulado

Así llega Osasuna

El equipo de Alessio Lisci suma seis encuentros seguidos de liga sin conocer la victoria. En la última jornada fueron remontados en casa ante la Real Sociedad, agravando su problema con las segundas partes

Gol o Balon

Así llega el Mallorca

El conjunto bermellón llega al encuentro tras ser remontado ante el Villarreal en La Cerámica durante la última jornada, pero con el bonito recuerdo de la victoria frente al Getafe en la jornada 12

Silbato

El árbitro de esta tarde

El encargado de dirigir el encuentro será Jesús Gil, que contará con Carlos Del Cerro en el VAR

Táctica 2

El estadio de hoy

El encuentro tendrá lugar en Son Moix, feudo del Mallorca que cuenta con una capacidad para 26.020 espectadores

Disparo Potente

Osasuna, 17º

Por su parte, Osasuna cierra los puestos de salvación empatado a puntos con el antepenúltimo de LaLiga. De momento, los rojillos suman 3 victorias, 2 empates y 8 derrotas que hacen 11 puntos

Gol o Balon

El Mallorca, 16º

El Mallorca llega al encuentro como décimo sexto clasificado, con 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas que se traducen en 12 puntos

¡Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga! A partir de las 14.00 horas, Mallorca y Oasuna se enfrentan en Son Moix, como parte de la jornada 14 de LaLiga EA Sports

Horario de sobremesa del sábado en LaLiga EA Sports donde Mallorca y Osasuna se enfrentan en Son Moix como parte de la jornada 14. Bermellones y rojillos llegan al encuentro muy necesitados de puntos, tras una mala racha de resultados que los ha llevado a coquetear con el descenso. El equipo de Jagoba Arraste, que vivirá un día muy especial, llega con una ventaja de un punto, el extra de jugar en casa, y con el recuerdo de la valiosa victoria hace dos jornadas. Mientras que los de Lisci llevan seis encuentros sin saber lo que es sumar de a tres.

Así llega el Mallorca

El Mallorca vive un momento de inestabilidad. Si bien es cierto que, en la última jornada, ante el Villarreal, realizaron un gran encuentro, poniéndose primeros por delante en el marcador, la remontado groguet los dejó sin puntos, quedando a solo uno del descenso.

El equipo de Jagoba Arrasate parece haber encontrado el camino al conseguir dos victorias en los últimos cinco partidos, pero necesita ganar estabilidad para alejarse de los puestos de peligro. Jugar en su feudo ante el último equipo clasificado antes de la zona roja debería de darles un extra de motivación para conseguir un triunfo que les de algo de margen.

Con el recuerdo de las grandes victorias ante Sevilla y Getafe, y pendientes de una nueva eliminatoria de Copa del Rey que, visitando al Numancia se prevé dura, el equipo debe de dar un golpe sobre la mesa antes de que sea demasiado tarde.

Así llega Osasuna

Son tiempos oscuros en Pamplona. Alejandro Lisci no es capaz de sacar a flote a Osasuna y ya van seis encuentros seguidos de liga sin conocer la victoria. De estos partidos, solo han conseguido sacar un punto, encadenando ya dos encuentros sin puntuar. Los rojillos, muy mermados por las diferentes bajas, especialmente en defensa, necesitan reaccionar de forma urgente si no quieren caer al pozo de LaLiga.

Asaltar Son Moix no va a ser fácil, y menos para un equipo que aún no ha conseguido ganar a domicilio. Además, la próxima semana se desplazarán hasta Aragón para enfrentar al CD Ebro en la Copa del Rey. Un encuentro clave para dar confianza a una plantilla que parece muy tocada mentalmente.

El objetivo número uno del entrenador italiano deberá ser solucionar el problema con las segundas partes. Y es que el equipo rojillo vie un suplicio cada vez que vuelve al terreno de juego a disputar los últimos 45 minutos. De las trece jornadas disputadas, los rojillos se fueron al intermedio por delante en seis ocasiones. Sin embargo, en ocho partidos el marcador final resultó desfavorable. Un dato muy preocupante para un equipo que, a principio de temporada, no se esperaba estar tan preocupado por su descenso a Segunda división.