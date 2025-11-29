Mallorca - Osasuna: resultado, resumen y goles
Encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports, donde Mallorca y Osasuna se enfrentarán en Son Moix. Bermellones y rojillos, muy cercanos a los puestos de descenso, necesitan una victoria que les otorgue algo de tranquilidad, en un partido especialmente emotivo para Jagoba Arrasate
Hasta aquí el partido de hoy. Reparto de puntos entre Mallorca y Osasuna, que no dormirán tranquilos pendientes de los equipos en descenso. Ante irme, dejo la crónica de este encuentro que ha tenido una apasionada segunda mitad. ¡Buena tarde y hasta pronto!
Turno para Boyomo
"Nos faltan los tres puntos fuera de casa. Hay que mejorar en defensa y marcar goles". "La sensación es de alegría, nos la dan los aficionados y hay que ser agradecido"
Muriqi habla tras el partido
"Un día que empezó desde el primer tiempo esperando un fallo del rival. Luego el segundo hemos marcados dos goles en cuatro minutos, pero el fútbol es así. Si te relajas ante rivales así. Hemos merecido ganar, pero nos han sometido en nuestra casa"
¡Final del partido! Mallorca 2-2 Osasuna. Los bermellones dejan escapar los tres puntos mientras que los rojillos acaban con su mala racha en las segundas partes igualando el marcador en el descuento
Osasuna no se conforma
Los visitantes buscan la remontada con gran intensidad, acorralando al Mallorca en su área, siendo un disparo alto de Aiamr Oroz su ocasión más peligrosa
¡Gooooool de Osasuna!
El árbitro, tras consultar con el VAR, concede el tanto a los visitantes. Llega el empate nada más empezar el descuento
Gol anulado a Osasuna
Centro desde la izquierda que, tras ser peinado, remata Boyomo a la media vuelta. El juez de línea levanta el banderín y el árbitro invalida el tanto
El tiempo extra es de 6 minutos. Nos iremos hasta el 96'
Lo intenta Osasuna
La defensa bermellona se agolpa en su área y entrega la posesión a los rojillos. Momentos muy duros para el Mallorca
Amarilla para Lisci
El técnico rojillo ve la cartulina por protestar. Osasuna va perdiendo los nervios con la llegada de los minutos finales
Amarilla para Aimar Oroz
Fea entrada sobre Mascarell que le hace ver la amonestación
Osasuna agota sus cambios
Lisci da entrada a Becker y Juan Cruz por Moncayola y Abel Bretones
¡Golaaaaazoooo de Raúl García!
Osasuna decidió no sacar la falta directa. Rubén García pisó el esférico para que su compañero pudiera lanzar sin preocuparse por la barrera. Raúl García opta por un tiro raso que se cuela en la portería ante la atónita mirada de Bergstrom
Amarilla para Samu Costa
Entrada muy dura en la frontal que provoca la cartulina para el centrocampista y una gran ocasión para Osasuna
Doble cambio en el Mallorca
Se marcha uno de los protagonistas de la tarde, Virgili, junto a Sergi Darder, para dejar hueco a Asano y Pablo Torre
Tercer cambio en Osasuna
Lisci sigue buscando algo que meta de nuevo a su equipo en el partido. En esta ocasión saca a Víctor Muñoz para dar entrada a Barja
Buen intento de Bretones
El rojillo quiso internarse en el área del Mallorca desde la banda derecha pero, sin compañía, se vio forzado a hacer un disparo que no inquietó a Bergstrom
Doble cambio en Osasuna
Osamblea y Budimir abandonan el terreno de juego en favor de Moi Gómez y Raúl García
¡Gooooool del Mallorca!
De nuevo Virgili y Muriqi. El español dribla a la defensa rojilla, da un pase en profundidad al kosovar, y este, con su pierna menos buena, cruza un baalón raso por delante de HErrera. Doblete del 'pirata'
Cambio en el Mallorca
Sale Mateo Joseph para dar entrada a Antonio Sánchez
¡Gooooool del Mallorca!
Muriqi convierte el penalti y adelanta al Mallorca en el marcador. Sergio Herrera adivinó el lado pero no pudo hacer nada para detener el esférico
Penalti a favor del Mallorca
Virgili se marchaba solo ante Sergio Herrera, Boyomo llega por detras, agarra al delantero y el árbitro señala la pena máxima
Fea caida de Maffeo
El lateral sale desequilibrado de un choque ante Boyomo y se duele del hombro
Gran parada de Herrera
Disparo de Sergi Darder que coge un efecto atípico, haciendo que el guardameta se esfuerce en exceso
Gran ocasión de Herrando
Saque de esquina directo al primer palo donde aparece el central rojillo para cabecear. El esférico se marcha rozando el palo
Bergstrom cae dolido
Saque de banda de Osasuna directo al área rival que atrapa el guardameta bermellón. Al hacerse con el esférico choca con Mojica y Rubén García cayendo de espalda sobre el césped. Puede continuar sin dificultades
¡Comienza la segunda parte! Veremos como Arrasate y Lisci han afrontado los siguientes 45 minutos
¡Final de la primera parte! Empate sin goles entre Mallorca y Osasuna en una mitad que se calentó en su recta final. Sin grandes ocasiones, el descanso ha de servir para retocar tácticas y planteamientos si los entrenadores no quieren marcharse con un empate
Se añade 1 minuto más, nos vamos al 46'
Amarilla para Bretones
Llegó tarde a un balón con Raíllo y acabó pisando duramente al central, el cual necesita que entren las asistencias
Primera intervención de Sergio Herrera
El Mallorca se activa y hace esforzarse al máximo al guardameta rojillo
Amarilla para Mateo Joseph
El delantero del Mallorca ve también la amonestación por el conflicto anterior
El árbitro estrena las cartulinas con 2 amarillas
Debido a la situación anterior, Sergio Herrera y Maffeo son amonestados
Lío en el área de Osasuna
Virgili cae y pide penalti, el árbitro señala que no hay nada y Sergio Herrera, guardameta rojillo, va a recriminárselo. El conflicto estalla cuando Maffeo agarra al portero y comienzan los empujones
Osasuna se estrella contra el muro bermellón
Intensifica su ofensiva los rojillos que, tras varios disparos seguidos, no consiguen encontrar potería debido a la defensa del Mallorca
Juegada ensayada fallida de Osasuna
Rubén García puso el esférico en busca de Budimir pero se marcha directamente fuera
Primer disparo del Mallorca
Samu recibe un balón en la frontal por parte de Mojica y el disparo, que buscaba la escuadra, se marcha por encima del larguero
Reina la presión tras pérdida
Ambos equipos salen rápidamente a la presión rival cuando pierden el esférico. Quieren el balón para protegerse de posibles contragolpes
Osasuna se acerca sin peligro
A pesar de ser los visitantes, son los rojillo quiénes llevan la voz cantante. Dos disparos en el encuentro, ningun a puerta y ambos de Osasuna
Se cumple el primer cuarto de hora sin tiros a portería
Parece que el encuentro se decidirá por matices tras unos primeros 15 minutos donde aún no se han estrenado los guardametas
Osasuna se coloca sobre 5 defensas
Osambela, Herrando y Boyomo ejercen de centrales, con Bretones y Moncayola como carrileros
Mallorca crece y se igualan las fuerzas
Reparto de posesión equitativa entre ambos equipos que, conocedores de la importancia del encuentro, se respetan en este inicio de partido
Sale muy intenso Osasuna
Los rojillos, hoy vestidos con un blanco roto, encierran en su campo a los locales
¡Comienza el partido! Mallorca y Osasuna buscan tres puntos que los alejen del descenso
¡Suena el himno del Mallorca!
Saltan los titulares al terreno de juego encabezados por el cuerpo arbitral. Va a comenzar la jornada del sábado en LaLiga
¡Jugadores a vestuarios!
El Mallorca - Osasuna comienza en tan solo 10 minutos
Arrasate antes del inicio del encuentro
"Con equipos como los nuestros tenemos que tener eficacia, quien se pone por delante suele tenerlo menos complicado"."Espero un Osasuna con un 5-2-3, pero tienen riqueza táctica y hay que estar preparado para todo"
Un partido vital
Mallorca y Osasuna se la juegan a las puertas del descenso. Cerca del ecuador de la temporada, sumar hoy los tres puntos podría ser crucial
Calientan los protagonistas
Ya están ambos equipos sobre el terreno de juego para preparar el encuentro
A falta de 30 minutos, repasamos los onces
Mallorca: Bergström; Johan Mojica, Raíllo, Martin Valjent, Maffeo; Samu Costa, Sergi Darder, Omar Mascarell; Jan Virgili, Muriqi, Mateo Joseph
Osasuna: Sergio Herrera; Osambela, Boyomo, Herrando, Abel Betrones; Rubén García, Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Budimir
Ambiente festivo en los alrededores de Son Moix
Los guardametas salen a calentar
El Mallorca también pone el foco en la juventud
Los bermellones destacan a su joven promesa Jan Virgili
Osasuna se encomienda a su futuro
Los rojillos hacen alarde de Aimar Oroz y Víctor Muñoz
El Mallorca llega a su casa
Sorpresas en Osasuna
Lisci pone de regreso como titular a Budimir y rota en algunas posiciones: Sergio Herrera; Osambela, Boyomo, Herrando, Abel Betrones; Rubén García, Moncayola, Lucas Torró, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; Budimir
¡Ya tenemos el once del Mallorca!
Jagoba Arraste saldrá con: Bergström; Johan Mojica, Raíllo, Martin Valjent, Maffeo; Samu Costa, Sergi Darder, Omar Mascarell; Jan Virgili, Muriqi, Mateo Joseph
Osasuna ya está en Son Moix
Rafa Nadal, homenajeado
El tenista recibirá en Son Moix el Dimoni d´Honor, otorgado por el Mallorca
Alessio Lici habló de las dudas en su once
El entrenador de Osasuna compareció ante los medios para tratar las diferentes bajas que manejan los rojillos, aclarando el papel de Budimir en el encuentro ante el Mallorca
Arrasate valora la situación mallorquina
El técnico del Mallorca habló en la previa del Mallorca - Osasuna para analizar a su equipo, el estado de forma y la idea de juego tras lo visto en la última jornada
Así llega Osasuna
El equipo de Alessio Lisci suma seis encuentros seguidos de liga sin conocer la victoria. En la última jornada fueron remontados en casa ante la Real Sociedad, agravando su problema con las segundas partes
Así llega el Mallorca
El conjunto bermellón llega al encuentro tras ser remontado ante el Villarreal en La Cerámica durante la última jornada, pero con el bonito recuerdo de la victoria frente al Getafe en la jornada 12
El árbitro de esta tarde
El encargado de dirigir el encuentro será Jesús Gil, que contará con Carlos Del Cerro en el VAR
El estadio de hoy
El encuentro tendrá lugar en Son Moix, feudo del Mallorca que cuenta con una capacidad para 26.020 espectadores
Osasuna, 17º
Por su parte, Osasuna cierra los puestos de salvación empatado a puntos con el antepenúltimo de LaLiga. De momento, los rojillos suman 3 victorias, 2 empates y 8 derrotas que hacen 11 puntos
El Mallorca, 16º
El Mallorca llega al encuentro como décimo sexto clasificado, con 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas que se traducen en 12 puntos
¡Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga! A partir de las 14.00 horas, Mallorca y Oasuna se enfrentan en Son Moix, como parte de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Horario de sobremesa del sábado en LaLiga EA Sports donde Mallorca y Osasuna se enfrentan en Son Moix como parte de la jornada 14. Bermellones y rojillos llegan al encuentro muy necesitados de puntos, tras una mala racha de resultados que los ha llevado a coquetear con el descenso. El equipo de Jagoba Arraste, que vivirá un día muy especial, llega con una ventaja de un punto, el extra de jugar en casa, y con el recuerdo de la valiosa victoria hace dos jornadas. Mientras que los de Lisci llevan seis encuentros sin saber lo que es sumar de a tres.
Así llega el Mallorca
El Mallorca vive un momento de inestabilidad. Si bien es cierto que, en la última jornada, ante el Villarreal, realizaron un gran encuentro, poniéndose primeros por delante en el marcador, la remontado groguet los dejó sin puntos, quedando a solo uno del descenso.
El equipo de Jagoba Arrasate parece haber encontrado el camino al conseguir dos victorias en los últimos cinco partidos, pero necesita ganar estabilidad para alejarse de los puestos de peligro. Jugar en su feudo ante el último equipo clasificado antes de la zona roja debería de darles un extra de motivación para conseguir un triunfo que les de algo de margen.
Con el recuerdo de las grandes victorias ante Sevilla y Getafe, y pendientes de una nueva eliminatoria de Copa del Rey que, visitando al Numancia se prevé dura, el equipo debe de dar un golpe sobre la mesa antes de que sea demasiado tarde.
Así llega Osasuna
Son tiempos oscuros en Pamplona. Alejandro Lisci no es capaz de sacar a flote a Osasuna y ya van seis encuentros seguidos de liga sin conocer la victoria. De estos partidos, solo han conseguido sacar un punto, encadenando ya dos encuentros sin puntuar. Los rojillos, muy mermados por las diferentes bajas, especialmente en defensa, necesitan reaccionar de forma urgente si no quieren caer al pozo de LaLiga.
Asaltar Son Moix no va a ser fácil, y menos para un equipo que aún no ha conseguido ganar a domicilio. Además, la próxima semana se desplazarán hasta Aragón para enfrentar al CD Ebro en la Copa del Rey. Un encuentro clave para dar confianza a una plantilla que parece muy tocada mentalmente.
El objetivo número uno del entrenador italiano deberá ser solucionar el problema con las segundas partes. Y es que el equipo rojillo vie un suplicio cada vez que vuelve al terreno de juego a disputar los últimos 45 minutos. De las trece jornadas disputadas, los rojillos se fueron al intermedio por delante en seis ocasiones. Sin embargo, en ocho partidos el marcador final resultó desfavorable. Un dato muy preocupante para un equipo que, a principio de temporada, no se esperaba estar tan preocupado por su descenso a Segunda división.