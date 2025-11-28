Arrasate alimenta el debate: "He tenido muchas dudas hasta hoy… tengo más dudas que nunca"

El Mallorca enlaza un calendario marcado por enfrentamientos directos y lo hace con la mirada puesta en un duelo especial para Jagoba Arrasate frente a Osasuna. El técnico afronta esta serie de partidos convencido de que el rendimiento de su equipo está en crecimiento y que, si mantiene esa tendencia, la clasificación puede girar a su favor

Arrasate sostiene que, pese al último resultado, su plantilla avanza en la dirección correcta. Lo resume con dos ideas que repite con naturalidad: "el equipo está en una línea ascendente" y ambos equipos llegan "con necesidad". No oculta que el momento de la temporada exige respuestas inmediatas, pero rehúye las cuentas matemáticas como guía. "Es muy importante porque quedan seis partidos para terminar la primera vuelta y nos va a marcar el futuro", afirma, antes de matizar que no considera útil anticipar escenarios porque "no he hecho cuentas porque no sirve de nada, si seguimos evolucionando bien tendremos más opciones de sumar y me fijo más en eso".

La necesidad, insiste, debe canalizarse de forma positiva. En ese aspecto, subraya el valor de jugar en Son Moix y la responsabilidad que implica. "Jugando en casa, creo que nosotros más", recuerda, consciente de que este tipo de encuentros pueden liberar o bloquear según cómo se gestionen las emociones: "Sentir necesidad está bien, porque puede sacarte lo mejor. Pero la ansiedad no".

Kumbulla vuelve y el debate del doble pivote se abre

Entre las decisiones técnicas de la semana destaca el regreso de Marash Kumbulla, ausente durante ocho jornadas por una lesión muscular. Arrasate se muestra satisfecho con su proceso: "está bien, ha hecho un gran trabajo, ha estado tiempo fuera del grupo pero ha hecho semana completa… ya no tiene molestias". Su nombre vuelve a estar disponible en un momento en el que el técnico pierde a Leo Román, Lato y Dani Rodríguez, pero gana alternativas en la zona defensiva.

Donde más debate existe es en el doble pivote. La pareja formada por Samu Costa y Mascarell ha elevado el nivel colectivo y ha desplazado momentáneamente a Morlanes. Arrasate lo explica desde un equilibrio entre continuidad y competencia interna: "es verdad que Samu está ahora mucho mejor… se ha compenetrado muy bien con Mascarell", aunque recuerda que también ha rendido con otros compañeros.

El factor Budimir y un Osasuna cambiante

La incógnita sobre Ante Budimir marcaba parte de la previa, aunque para Arrasate la duda es mínima. "Creo que va a jugar porque le conozco", asegura, apoyándose en su propio conocimiento del delantero y en el esfuerzo que mostró la semana pasada. Para el entrenador, centrarse solo en él sería insuficiente. Enumera a Raúl García, Víctor Muñoz, Rubén García, Kike Barja o Becker como amenazas constantes de un rival que considera complejo de analizar: "no es un equipo fácil de analizar porque cambia mucho de estructura… haciendo continuos ajustes".

Analizar y responder forman parte de un plan que el técnico quiere cimentar desde la regularidad mostrada en los dos últimos encuentros en casa. Su mensaje a la plantilla apunta precisamente a reproducir ese nivel competitivo, alejando la ansiedad y enfocándose en los mecanismos de juego que sí han funcionado.

Un once lleno de dudas positivas

Arrasate no esconde que elegir a los titulares ha sido más difícil que nunca. "He tenido muchas dudas hasta hoy… tengo más dudas que nunca", reconoce, atribuyéndolo al buen rendimiento de jugadores que entraron recientemente en el once y que reclaman continuidad. Para él, la competencia real es una señal saludable y un síntoma de crecimiento.

Esa mezcla de dudas y convicciones, más el retorno de Kumbulla —"ya no tiene molestias"—, acompañan al Mallorca hacia un tramo que el técnico identifica como determinante. Y aunque evita dramatismos, sí repite una idea que resume su estado de ánimo: la evolución será lo que marque la diferencia.