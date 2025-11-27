Samu Costa pide máxima seriedad: "Puedo garantizar que vamos a dar todo. Se va a ver a una plantilla con hambre"

El centrocampista portugués subraya la importancia de sumar este sábado en Son Moix y destaca que el equipo afronta la visita de Osasuna con determinación pese a la mala racha como visitante del conjunto navarro

Samu Costa atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Mallorca. Autor del gol bermellón en la reciente derrota ante el Villarreal en La Cerámica, el centrocampista participó este martes en el encendido del árbol de Navidad de Son Moix, donde remarcó la urgencia de sumar tres puntos en la próxima jornada. "Necesitamos" esos puntos, afirmó, convencido de que el partido ante Osasuna debe afrontarse con total rigor. En sus palabras, "La victoria es importante siempre y hay que encarar este partido con la máxima seriedad. Necesitamos puntos y queremos ganar una vez en casa con la afición".

El portugués insistió en la actitud con la que el equipo saldrá al campo. La exigencia del calendario y la necesidad de estabilidad en casa elevan la trascendencia del duelo, un objetivo que Samu entiende desde la responsabilidad individual y colectiva. El jugador, pieza creciente en los planes del técnico, señaló la disposición del grupo para competir con intensidad.

Compromiso y actitud para revertir la situación del Mallorca

Samu reforzó esa idea apuntando a la actitud del equipo de cara al sábado. En su intervención, subrayó la voluntad del grupo por mostrar su versión más intensa con una declaración firme: "Puedo garantizar que vamos a dar todo. Se va a ver a una plantilla con hambre y un míster con un plan de partido muy bueno, como siempre".

El centrocampista considera que la reacción del Mallorca pasa por la capacidad para sostener un ritmo competitivo alto y aprovechar el apoyo de Son Moix. En su visión, el choque supone una oportunidad para reafirmar sensaciones después del esfuerzo mostrado en La Cerámica y de los partidos recientes en los que el equipo ha buscado continuidad en su rendimiento.

El encuentro llega tras una fase irregular en la que el Mallorca ha encontrado dificultades para obtener resultados positivos, un escenario que Samu afronta desde el convencimiento de que el grupo puede dar un paso adelante. Su propia implicación reciente, tanto en goles como en presencia en el juego, lo ha consolidado como uno de los jugadores más destacados en esta etapa de la temporada.

Una mirada respetuosa hacia Osasuna

La situación de Osasuna a domicilio parece un elemento llamativo de cara al duelo. El conjunto navarro llega como el peor visitante de la categoría, con un solo punto logrado hasta ahora lejos de Pamplona. Pese a esta dinámica, Samu rehúye cualquier lectura que pueda inducir confianza excesiva. Para él, la valoración del rival debe centrarse en su trayectoria y en la competitividad mostrada en campañas anteriores.

En esa línea, el centrocampista explicó su visión del encuentro con claridad. "Miramos a un Osasuna que es buen equipo, que en los últimos años siempre está por ahí arriba. Tenemos que respetarle como a cualquier otro equipo. Obviamente queremos ganar, pero hay que entrenar fuerte esta semana", señaló. Su mensaje apunta a mantener la concentración y a evitar que la clasificación o los resultados recientes influyan en la preparación del partido.

El jugador entiende que el respeto hacia el rival y la intensidad en los entrenamientos previos son elementos clave para afrontar una jornada que el Mallorca considera importante. Con la necesidad de recuperar confianza en casa, el grupo se centra en mantener la seriedad durante los días previos y en trasladar esa preparación al terreno de juego.

Su situación personal tras el mercado de verano

Samu también fue uno de los nombres propios de la última ventana de fichajes. El centrocampista estuvo cerca de abandonar la disciplina bermellona, igual que Pablo Maffeo, pero ninguna propuesta terminó de satisfacer al club ni al propio jugador. Su permanencia ha venido acompañada de una mejora evidente en su rendimiento, algo que el portugués reconoce y valora de forma directa.

En su reflexión final, expresó su sensación actual en el equipo y el camino que espera seguir. "Me siento bien. Después de verano estoy ofreciendo un buen nivel y creo que puedo dar mucho más. Para eso tengo que trabajar y ser humilde", afirmó. La combinación entre continuidad, confianza y exigencia personal define su enfoque en esta etapa, marcada por un protagonismo creciente en la plantilla.