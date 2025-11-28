Alessio Lisci mantiene la duda con Budimir contra el Mallorca: "Es una opción de titular pero no al 100%"

El entrenador de Osasuna, en la previa del partido ante los de Arrasate, valoró la posibilidad de incluir al delantero croata en el once inicial de mañana y destacó las amenazas del rival, con Muriqi como principal protagonista en este sentido

Osasuna se enfrentará mañana al Mallorca en Son Moix, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Por ello, Alessio Lisci ha comparecido en el día de hoy en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera del importante duelo que le espera ante los de Arrasate. Entre otros temas, el técnico no ha confirmado si Budimir será titular o no, por lo que habrá que esperar una decisión que apunta a resolverse de última hora. No obstante, el entrenador italiano ha desvelado sus opciones.

Alessio Lisci reconoce la importancia del encuentro frente al Mallorca

De esta manera, Alessio Lisci apuntó que "hay que intentar darle tranquilidad a todo porque desde la tranquilidad se juega mejor. Pero sabiendo que es un partido muy importante. Tenemos que responder como toca y, sobre todo, dejárnoslo absolutamente todo en el campo, que es lo que seguro podemos hacer en el partido. Eso depende de nosotros.Tenemos que ir a hacer un buen partido y hacer todo lo que hemos trabajado. Esto nos acercará, seguramente, a ganar. A partir de ahí, hay un rival. Lo que es innegociable es que lo dejemos todo, que corramos más que ellos, que estemos intensos en los duelos. Porque eso depende de nosotros. A partir de ahí, que las cosas salgan bien y aislarnos de lo que es la clasificación, la dinámica, de la dinámica de fuera de casa. Hemos analizado todo y sabemos por dónde tenemos que ir".

Por otra parte, Alessio Lisci repasó las novedades de Osasuna para la convocatoria: "Lucas está bien. Moncayola no está al 100% pero está bastante mejor que el otro día ante la Real. Budimir está mejor. El otro día fue un riesgo meterlo al campo y esta semana ya no lo es. Hay que valorar si nos interesa tenerlo al principio, al final. Es una opción de titular pero no al 100%. tenemos que ver cómo hacerlo con él".

Alessio Lisci analiza el juego de Arrasate

En este sentido, Alessio Lisci fue preguntado por la gestión de cargas de sus futbolistas: "Hay que analizar todo. Ver como están físicamente, hablar con los médicos, estudiar al rival. Meter todo en la sartén y a partir de ahí tomar la decisión de qué hacer. No hay más historia. Estamos así con las lesiones. No voy a mirar atrás, no voy a buscar excusas. Si no está Budimir está Raúl, que es un delantero muy bueno, que ahora está teniendo poco acierto pero siempre ha tenido gol. Confiamos plenamente en él y cuando menos lo esperemos va a empezar a meter goles, como siempre. Si está de principio Budimir, de principio nos aportará. Si está en la segunda, aportará en la segunda. Y si no estará Raúl o el que sea. Tenemos que confiar en los que tenemos y nada más".

Por último, Alessio Lisci valoró lo que espera del duelo contra el Mallorca en Son Moix: "A Jagoba vosotros lo conocéis muy bien. El Mallorca es un equipo que es muy peligroso en los centros laterales y con la presencia de Muriqi en el área, que es un jugador muy importante. Es un equipo con varios patrones, que hace las cosas bien. Pero está todo tan igualado que, a veces, sólo con hacer las cosas bien, no te basta. A veces haces las cosas menos bien y ganas, a veces las haces menos bien y pierdes. El fútbol es así. El Mallorca es un equipo difícil y muy completo.