Arrasate, técnico del Mallorca, pasa rápido del empate ante Osasuna: “Es una semana demasiado importante como para pararnos aquí y lamentarnos”

El técnico del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, analizó con detalle el empate frente a Osasuna, insistiendo en que el equipo había manejado el partido hasta encajar el 2-1 y que el desenlace dejó un mal sabor de boca. Reconoció dudas emocionales tras el gol y subrayó la necesidad de recuperarse rápido

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ofreció una extensa valoración del empate cosechado ante Osasuna durante la rueda de prensa posterior al duelo. Consciente de que el 2-2 dejó una sensación amarga en el equipo y en la afición, explicó que su lectura del encuentro está marcada por la forma en que se escapó una ventaja que consideraba bien construida. El técnico reconoció que el partido había estado condicionado por dos equipos necesitados y por un tramo final en el que la inercia emocional pesó más que lo táctico.

Arrasate señaló que el choque había estado equilibrado durante la primera mitad, pero que su equipo había logrado imponerse en momentos clave gracias a la chispa ofensiva. Por eso, el empate final le dejó un poso de frustración difícil de digerir. Aun así, recordó que el calendario inmediato obliga a reaccionar con rapidez: la Copa del Rey y el desplazamiento a Oviedo no permiten demorarse en las lamentaciones.

Un partido controlado que se escapa en minutos decisivos

El técnico comenzó su análisis explicando que se marchó con una impresión negativa porque su conjunto había tenido el encuentro “en la mano” hasta el tramo final. “Me voy con muy mala sensación, creo que en el primer tiempo ha pasado muy poco, nos hemos contrarrestado muy bien, las defensas se han impuesto y estos partidos los cambian normalmente chispazos, ¿no?”, expuso. También recordó que, tras el primer gol, el equipo “ha seguido creciendo” hasta situarse con una ventaja que consideraba suficientemente sólida.

El entrenador insistió en que el choque dio un giro emocional tras el 2-1. Considera que ese tanto alteró un escenario que hasta entonces estaba bajo control. “Creo que en el minuto 82 nadie estaba pensando si los cambios eran buenos o malos. Ese gol cambia”, explicó al referirse a la gestión del tramo final.

Impacto emocional y falta de claridad tras el 2-1

Arrasate profundizó en la explicación de lo ocurrido en los últimos minutos del duelo, señalando que el golpe anímico por el primer tanto rojillo pesó más que cualquier ajuste táctico. “Con el 2-1 al final ese gol también a nivel emocional afecta, a un equipo le lleva hacia arriba y al otro le genera dudas”, admitió. Reconoció que, aunque el equipo había mantenido la intención de atacar, esa fase del encuentro exigía precisión y calma, algo que no siempre logró su plantilla.

También lamentó detalles concretos de la secuencia del gol, como la falta señalada a Samu y el comportamiento de la barrera. Considera que ese tipo de matices deciden encuentros igualados entre equipos con necesidad clasificatoria.

Mirada inmediata a la Copa y a una semana clave

Pese a la frustración por el empate, Arrasate enfatizó que el equipo debe pasar página con urgencia. Recordó que el calendario se intensifica con un duelo exigente ante el Numancia en Copa y la posterior visita a Oviedo. “Es una semana demasiado importante como para pararnos aquí y lamentarnos”, afirmó, destacando que el desgaste emocional debe durar “unas horas”.

El técnico también abordó la baja asistencia en Son Moix, apuntando a que el horario, sábado a las 14.00 horas, perjudica la afluencia, aunque valoró positivamente el apoyo de los 15.000 asistentes. Sobre el vestuario, recalcó que las conversaciones deben darse en frío y que el grupo necesita recuperar confianza mediante trabajo, victorias y mentalidad firme.

Finalmente, aseguró que el empate duele por cómo se produjo, pero reiteró que el camino pasa por centrarse en el próximo partido. “Esto sigue, sigue y sigue y necesitamos de todos”, concluyó, insistiendo en la importancia de mantener la cohesión grupal en un momento clave de la temporada.