España - Serbia de Balonmano femenino - Horario, canal y dónde ver en TV el partido de la selección española, Las Guerreras en el Mundial de Balonmano 2025

España y Serbia abren este martes la Ronda Principal del Mundial 2025 apenas nueve días después de encontrarse en un torneo en Noruega

La selección española femenina de balonmano resurgió en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2025 y logró pasar como primera de grupo a la Main Round -o Ronda Principal-, algo que le puede ayudar de cara a la segunda fase pese a la igualdad que existe en el grupo.

El nuevo grupo que se ha formado arrastra los resultados de la fase anterior, por lo que tanto España, como Montenegro e Islas Feroe, que se ganaron entre sí, pasan con dos puntos, al igual que Serbia, que lo hizo en el otro grupo y pasó como segunda.

Sin embargo, la clasificación permitirá a España enfrentarse primero a serbias e islandesas antes de vérselas con la potente Alemania, la gran favorita y con la que cerraría esta fase, lo que suele ayudar de cara no tener que ir a contrapié en el caso de una derrota prematura.

Ante Serbia, la situación es muy diferente, ya que las balcánicas llegan de encajar un duro correctivo frente a Alemania y España de ganar a Montenegro, lo que les ha hecho crecer la moral. Además, ambas selecciones se enfrentaron hace apenas nueve días en Noruega con triunfo para España (27-29).

No por ello hay que confiarse y sí sumar un triunfo que meta de lleno a las españolas en la lucha por los cuartos de final del Mundial. "La idea es continuar de esta manera, no especular con el que será después, no especular con ningún tipo de resultado, sino que en cada uno de los partidos lo afrontemos con esta mentalidad guerrera auténtica, siendo efectiva en situaciones de ataque, que hemos vuelto a jugar de manera brillante", señalaba el seleccionador español, Ambros Martín, nada más concluir su partido frente a Montenegro.

En este duelo, España dio un importante paso adelante en defensa con respecto a los dos primeros partidos, un faceta que puede ser clave si logran mantenerla ante el poderío atacante del conjunto serbio.

A qué hora es el España - Serbia del Mundial de Balonmano

El partido entre España y Serbia de la Main Round del Mundial de Balonmano femenino se juega este martes, 2 de diciembre, a las 15:30 horas (horario peninsular español) en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania).

Dónde ver por TV el España - Serbia

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de este Mundial de Balonmano y retransmitirá todos los partidos de España, así como otros duelos interesantes de este torneo. Por tanto, el duelo entre España y Serbia se podrá ver en directo y en abierto a través de Teledeporte, además de por la plataforma RTVE Play.

Dónde seguir online el España - Serbia

También podrá seguir el encuentro entre las selecciones de España y Serbia a través de ESTADIO Deportivo, donde daremos cuenta en directo de todo lo que ocurra durante el primer partido de la Ronda principal que las Guerreras juegan en el Mundial de Balonmano 2025.