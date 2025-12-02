Las Guerreras se meten en un buen lío contra Serbia

El combinado español desperdició una renta de seis goles a 10 minutos del final y ahora los cuartos de final se ven bastante más lejos

Dolorosa la derrota que han sufrido las Guerreras en el Mundial de balonmano. Pese a que durante mucho tiempo parecieron tener el partido encarrilado, los 10 últimos minutos se terminaron por convertir en una pesadilla en la que Serbia remontó hasta imponerse finalmente por 29-31.

La derrota es más que relevante. Si ganar dejaba la clasificación para cuartos de final de la cita mundialista prácticamente hecha, ahora la selección española femenina de balonmano se ha complicado notablemente sus opciones de acceder a tal ronda en el torneo que se disputa en Países Bajos y Alemania.

Todo saltó por los aires a 10 minutos del final. Cuando solo restaba rematar el trabajo, España se diluyó cual azucarillo para desperdiciar una ventaja de hasta seis goles (23-17). Exacto, ese sprint final fue terriblemente favorable a las balcánicas con un parcial de 6-14...

Antes de la debacle poco o nada se puede achacar a España. Sabiendo de la superioridad física de las defensoras serbias, las Guerreras plantearon un partido a máxima velocidad con el cual impedir que sus rivales se asentasen atrás. Fue una fórmula que dio muy buenos resultados, ya que supieron aprovechar los huecos para empezar por delante en el marcador. Sin embargo, toda táctica tiene un pero.

Si a la hora de meter goles todo iba sobre ruedas, diferente era el escenario a la hora de evitarlos. España no encontraba solidez defensiva y eso era todo un problema cuando enfrente se tienen rivales como la lateral Jovana Jovovic, una reputada cañonera, que castigó las prisas del equipo español con goles y más goles que impidieron la escapada de la selección española en el marcador (9-9). Pese a tal frenazo, España no dudó y logró alcanzar el descanso con dos goles de ventaja (19-17).

Cara y cruz en la segunda parte

Tras el paso por vestuarios, una mejoría defensiva en la que jugó un papel fundamental la guardameta Nicole Morales, que inició la segunda mitad con tres paradas, permitió a las Guerreras situarse con una ventaja de seis goles (23-17). La victoria estaba cerca, pero justo esa renta pareció relajar a las internacionales españolas, que empezaron a sumar pérdidas de balón. Así, las serbias fueron recortando distancias sin que las Guerreras pudiesen romper con su mal momento; tanto es así que un parcial de 0-6 terminó por sentenciar a las de Ambros Martín, que se complican notablemente el camino hacia los cuartos de final.

- Ficha técnica:

29 - España: Morales; Bengoetxea (2), Etxeberria (1), Gassama (1), Lyndie Tchaptchet (1), So Delgado (11, 5p) y Jennifer Gutiérrez (2) -equipo inicial- Prades (ps), Vegué (1), Somaza (1), Arcos (4), Lysa Tchaptchet (-), Alicia Fernández (1), Erauskin (2), Elba Álvarez (2) y Arroyo (-).

31 - Serbia: Petkovic; Krpez-Slezak (5, 1P), Janjusevic (2), Jovovic (7, 1p), Skrobic (5), Kocic (2) y Cvijic (4) -equipo inicial-, Risovic (ps), Lazic (-), Tabak (-), Agbaba (-), Mitrovic (-), Velickovic (1), Radevic (-), Vukajlovic (5) y Garovic (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 6-6, 10-9, 14-12, 16-14 y 19-17 (descanso), 22-17, 23-17, 25-20, 27-24, 28-28 y 29-31 (final).

Árbitros: Altmar y Horvath (HUN). Expulsaron con tarjeta roja directa a la jugadora serbia Jovana Jovovic (m.57). Además excluyeron por dos minutos a Arcos y Jennifer Gutiérrez por España; y a Skrobic (2), Jovovic, Agbaba y Velickovic por Serbia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo II de la segunda fase del Mundial de Países Bajos y Alemania disputado en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania).