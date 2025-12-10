Premier Pádel Finals 2025: cuadro, participantes, puntos y premios que se llevan los mejores jugadores del circuito

Las Premier Pádel Finals 2025 estrenarán campeón en el cuadro masculino y despedirán como pareja Ariana Sánchez y Paula Josemaría, vencedoras de la edición 2021 y 2024

Los 16 mejores jugadores y jugadoras del Premier Pádel Tour disputan el torneo de final de temporada, el Master que sirve para cerrar el año y que tiene el Palau Sant Jordi como sede. Denominado desde el pasado año como Premier Pádel Finals, en las que se impuso la pareja formada por Coki Nieto y Jon Sanz, este año vivirá el duelo que durante todo el año ha enfrentado a Coello y Tapia ante Galán y Chingotto en la lucha por un número uno que finalmente se ha decantado para los primeros.

En el cuadro femenino estrenará números uno con Delfi Brea y Gemma Triay y despedirá a las otras parejas del Top-4, empezando por las número dos, que habían dominado el circuito en los años anteriores, la pareja formada por Paula Josemaría y Ari Sánchez.

Con ese número uno decidido en ambos circuitos, del jueves 11 al domingo 14 estará en juego unos últimos puntos que pueden servir mucho de cara a las nuevas parejas que se van a formar el próximo año y una pelea por la cima que arrancará de nuevo con las dos primeras parejas en el circuito masculino muy cerca una de la otra.

Así queda el cuadro masculino y femenino de las Premier Pádel Finals 2025

Los ganadores de los dos primeros partidos de ambos cuadros se enfrentarán entre sí en semifinales y, de igual forma, los dos últimos. Los cuartos de final de las Premier Pádel Finals 2025 se jugarán jueves y viernes, las semifinales el sábado y el domingo, las finales y la lucha por el tercer puesto.

Cuadro masculino de las Premier Pádel Finals 2025

Arturo Coello/Agustín Tapia (1) vs Javi Leal/Lucas Bergamini (8)

Franco Stupaczuk/Martín di Nenno (5) vs Juan Lebrón/Leo Augsburger (3)

Coki Nieto/Mike Yanguas (4) vs Paquito Navarro/Jon Sanz (6)

Ale Galán/Fede Chingotto (2) vs Momo González/Fran Guerrero (7)

Cuadro femenino de las Premier Pádel Finals 2025

Gemma Triay/Delfi Brea (1) vs Marina Guinart/Verónica Virseda (8)

Marta Ortega/Tamara Icardo (5) vs Sofia Araújo/Andrea Ustero (4)

Bea González/Claudia Fernández (3) vs Alejandra Alonso/Claudia Jensen (6)

Alejandra Salazar/Martina Calvo (7) vs Ariana Sánchez/Paula Josemaría (2)

Campeones de las cinco últimas ediciones de las Finals

Lo que es su día era el Máster Final del World Pádel Tour, el pasado año tomó el relevo como Premier Pádel Finals. Lo que es seguro es que se estrenará una pareja campeona en el cuadro masculino, pues ninguna de las actuales ganó en años anteriores. No es el caso del cuadro femenino, en el que Ari Sánchez y Paula Josemaría tratarán de separarse como campeonas.

Estos son los campeones y campeonas de los últimos años:

2024: Coki Nieto y Jon Sanz | Ari Sánchez y Paula Josemaría

2023: Fede Chingotto y Paquito Navarro | Delfi Brea y Bea González

2022: Juan Lebrón y Ale Galán | Gemma Triay y Delfi Brea

2021: Juan Lebrón y Ale Galán | Ari Sánchez y Paula Josemaría

2020: Agustín Tapia y Fernando Belasteguín | Gemma Triay y Lucía Sainz

Puntos y premios que otorgan las Premier Pádel Finals 2025

El número uno a final de temporada está decidido, pero no lo estuvo hasta el México Major Premier Pádel que se jugó hace muy pocas semanas, lo que significa que las jugadoras y jugadores de la parte alta están separados por muy pocos puntos, lo que significa que los puntos que aquí se sumen pueden ser claves de cara a esta misma lucha en el arranque de la próxima temporada

Campeones: 1.500 puntos + 52.500 euros (por jugador)

Finalistas: 900 puntos + 30.000 euros

Tercer puesto: 600 puntos + 21.000 euros

Cuarto puesto: 400 puntos + 13.500 euros

Cuartofinalistas: 270 puntos + 7.688 euros