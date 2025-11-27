De ser el primer descarte de Xavi Pascual a convertirse en el preferido de la afición del Barça: "Es algo que siempre soñé"

El técnico de Gavá dejó fuera en Estambul a Juani Marcos. que ha respondido tras la baja de Laprovittola y acabó ovacionado por la afición del Palau

Xavi Pascual se convertía este miércoles en el gran protagonista de la sufrida victoria del Barça ante el colista de la Euroliga, un Asvel Villeurbanne que aguantó el ritmo blaugrana hasta el último cuarto, en el que los locales frenaron a Nando de Colo y su equipo se diluyó completamente.

El técnico ha reactivado la ilusión en el Palau Blaugrana y fue recibido por una gran ovación. Tras varios meses con un continuo descenso de espectadores, la llegada del entrenador de Gavá ha recuperado la ilusión, algo que no logró la sección con los fichajes de este año. La mala noticia llegó con la lesión de Nico Laprovittola, que le crea un problema serio, aunque el paso adelante dado por Juani Marcos le podría solucionar la papeleta.

El argentino, que fue su primer descarte tras llegar al Barça, jugó unos buenos minutos ante el Asvel, fue clave en el despegue final y acabó ovacionado. "Hemos visto como Juani Marcos se ha soltado un poco más... Esto es muy largo y van a haber lesiones y hay que ser competitivos y estar preparados", señaló el técnico, que se felicitaba por la labor, en general, de sus generadores de juego. "Hemos dado 21 asistencias porque todo el mundo ha dado un paso más. Hemos jugado con otra dirección táctica y hay que encontrar el equilibrio", añadía Pascual.

Juani Marcos eleva el tono defensivo en el Barça

El propio Marcos estaba eufórico tras esa inesperada ovación que recibió por parte de los aficionados barcelonistas. "Tienes que estar siempre preparado y es una adaptación muy bonita porque al final salir ovacionado del Palau después de un partido es algo increíble porque es algo que siempre soñé", afirma el canterano, que ha regresado este año para completar la rotación en el puesto de base. "Con Xavi Pascual tenemos que estar muy concentrados. Nos está entrando información de repente que tenemos que estar preparados distintos modos de defensa. Pero somos un equipo muy inteligente. Podemos trabajar como lo estamos haciendo en defensa y mejorar algunos errores", añadía.

Xavi Pascual no se quedó en los elogios a Juani Marcos, sino que también los tuvo para otro jugador que está contando poco: Myles Cale. "Cale es un jugador de Euroliga, muy útil por su perfil, y no hay muchos como él. Siempre está dispuesto a sumar desde el banquillo y hoy nos ha ayudado mucho", afirmó sobre otro jugador que, con su defensa, cambió el partido pese a anotar pocos puntos.

El que sí los anotó fue un Toko Shengelia que siempre suma y que fue clave en momentos en los que el Barça lo pasó mal. "Shengelia es un jugador entregado con su equipo y con su país. Tiene un valor increíble y solo podemos apoyarle. Es un jugador clave para nosotros", afirmó en referencia al permiso que se le ha concedido para jugar con Georgia, este jueves y el domingo, cuando se enfrentará a España en Tenerife.

Pascual, por otro lado, se mostraba encantado del recibimiento que le había dado la afición. "Agradecer a la afición, a lo que nos han apoyado y que me han recibido con mucho cariño. Lo más bonito ha sido terminar con victoria en mi vuelta al Palau. El recibimiento del público ha sido francamente bonito; siempre he estado muy agradecido a la afición porque, en mi etapa anterior, siempre estuvieron de mi lado. Pero al final las sensaciones acaban en el salto inicial y el objetivo es ganar. Cerrar esta vuelta con victoria me hace francamente feliz. Es un partido que demuestra que todavía queda mucho, que estamos lejos defensivamente, pero estamos dando pasos", afirmaba el de Gavá.